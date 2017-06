Chytil míří na draft NHL. Dojde na hvězdičku Zlína už v prvním kole?

První kolo draftu NHL. Po roce temna by v něm měl mít český hokej zase zastoupení. A možná hned dvojnásobné. Útočník Komety Martin Nečas by měl být vybrán v elitní patnáctce. Na hranici třicítky se pak v odhadech pohybuje zlínský Filip Chytil. Přehnaná očekávání však nemá. „Chci si to hlavně užít. Kdo a kdy si mě vybere, stejně neovlivním,“ říká 17letý talent, který se aktuálně účastní kempu reprezentační dvacítky.

Charakterizují ho delší vlasy, dobrácká povaha a osobité valašské nářečí. Málokdo by si při pohledu na něj tipnul, že tenhle klučík se ještě před pár dny snažil v tvrdé konkurenci svých vrstevníků udělat dojem na zámořské skauty a za necelé dva týdny (23. - 24. června) bude v Chicagu na draftu NHL napjatě čekat, zda uslyší své jméno.

„Snad si mě někdo vybere, zda to bude v prvním, druhém nebo třeba pátém kole, až tak neřeším. Klub ani místo střílet nechci. Víte, jak to chodí. Nakonec to může dopadnout úplně jinak. Nechám se překvapit,“ usmívá se útočník Filip Chytil.

Na fyzických i psychických testech NHL Scouting Combine absolvoval pohovory s mnoha týmy. Nervozita ale po prvním mítinku opadla. „Bylo to náročné, ale moc jsem si to užil. Ptali se na to, jaký jsem hráč i člověk. Viděli, že se anglicky domluvíme, ale nějaké složité dotazy nepokládali. Skoro v každém pohovoru jsme se hodně nasmáli, nebylo to nic přehnaně formálního,“ popsal mladík, který s hokejem začínal v Kroměříži.

V odhadech mu zatím patří zhruba 33. příčka. Ta by znamenala angažmá ve Vancouveru. Kolem je ale množství klubů, které by po Chytilovi mohly také klidně sáhnout. Pittsburghem počínaje a Las Vegas konče. „Oblíbený tým nemám, sleduju spíše jednotlivé hráče. Takže je mi jedno, kdo mě vezme,“ dodává univerzál, kterému nedělá problém hra jak na centru, tak i na křídle.

Ještě před uplynulým ročníkem ho znal málokdo. Z ligy dorostu skočil rovnou do chlapského hokeje, prosadil se mezi útočníky Zlína. „Před sezonou jsem absolutně nepočítal s tím, že bych mohl hrát extraligu mužů. Dostal jsem šanci a trenéři mi dávali čím dál víc prostoru. Týmově to nedopadlo dobře, ale z mého osobního pohledu to byla výborná sezona,“ pokyvoval hlavou. Včetně play out odehrál 40 zápasů a připsal si v nich deset bodů (5+5).

Chvála se na něj snáší ze všech stran. „Je odolný v osobních soubojích, zdatný bruslař. Jeden z nejlepších mladých kluků, který navíc umí rozhodovat zápasy,“ uvedl bývalý kouč Zlína a v současnosti asistent trenéra Filipa Pešána u reprezentační dvacítky Rostislav Vlach.

Ač je Chytilovi teprve 17 let, rád by si již letos zahrál na juniorském světovém šampionátu dvacítek. Do letního kempu národního týmu pozvánku dostal. Soustředění právě běží v rakouském Salcburku. „Měsíc a půl jsem nebyl na ledě, moc jsem se těšil. Jsou tu noví kluci i trenéři. Je to pro mě velká výzva a zkušenost,“ hlásil talent, který v dresu Zlína debutoval dřív než klubové legendy Petr Čajánek, Petr Leška nebo Jaroslav Balaštík, jenž mladíka zastupuje jako hráčský agent.