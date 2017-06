Perné léto v Pittsburghu. Hledají gólmana, můžou přijít o opory

Během 18 měsíců od nástupu do funkce hlavního trenéra zvládl Mike Sullivan zkonsolidovat mančaft do jednotného celku, jenž jako první tým v éře platových stropů dokázal vyhrát Stanley Cup dvakrát v řadě. Zatímco na ledě je dobojováno a hráči ze sebe pomalu smývají šampaňské, pro vedení Pittsburghu ta největší výzva začíná právě teď.

Pryč jsou doby, kdy generální manažeři nejbohatších týmů jen ukazovali prstem na ty nejlepší hráče. Platové stropy a neustále se zvyšující tempo a fyzická náročnost hry udělaly ze zisku čtyř Stanley Cupů v řadě, jako se to povedlo newyorským Islanders na začátku 80. let, téměř nedosažitelnou věc.

I proto je letošní obhajoba zisku nejcennější hokejové trofeje v podání Tučňáků obdivuhodnou záležitostí. Tým okolo kapitána Crosbyho bude nejspíš zase jedním z hlavních favoritů příštího ročníku, útok na hattrick však krom krátké letní pauzy komplikuje také nutná přestavba fungujícího týmu - někteří hráči zřejmě pověsí brusle na hřebík, jiné čeká rokování o nové smlouvě a odchod ke konkurenci v případě atraktivnější nabídky. Problémem je také platový strop, jenž komplikuje případná jednání o výši kontraktů.

Brankáři

Za normálních okolností by se mohli Penguins pyšnit nejlepším brankářským tandemem v celé lize, nástup Vegas Golden Knights však kanadské duo s největší pravděpodobností rozdělí. Marc-André Fleury se před několika dny vzdal klauzule o nevyměnitelnosti a vše nasvědčuje tomu, že právě on zamíří do města hazardu, zatímco Tučňáci vsadí na 23letého Matta Murrayho.

Střídání stráží symbolizoval okamžik při oslavách Stanley Cupu, kdy si Fleury po tradičním vítězném kolečku vyhledal mladšího kolegu a pohár předal právě jemu. „Strašně moc to pro mě znamená. V posledních dvou sezónách byl mým mentorem, a přestože jsem byl jeho přímým konkurentem, pomohl mi svými zkušenostmi a já budu navždy vděčný za to, co pro mě udělal,“ děkoval Murray v rozhovoru krátce po utkání.

Fleuryho odchod bude jistě vítanou vzpruhou pro platový strop, klub však čeká hledání brankářské dvojky. Na svoji šanci čeká 22letý Tristan Jarry, jenž se v závěru základní části dočkal debutu v prvním týmu, obecně se však předpokládá, že vedení se poohlédne na trhu volných hráčů po zkušenějším gólmanovi, který by pomohl Murraymu v dalším růstu.

Obrana

Defenziva Tučňáků nenaplnila v play off pesimistické prognózy expertů, i přesto však čeká vedení klubu slušná porce práce. Smlouvu s úřadujícím šampionem má pro příští ročník pouze trojice beků - Letang, Määttä a Cole. Chráněným volným hráčem bude od 1. července Justin Schultz, jenž v play off zastoupil v roli nevytěžovanějšího zadáka Krise Letanga, přednostní právo na podpis mají Penguins také na nenápadného Briana Dumoulina.

Otazník zůstává nad trojicí třicátníků - Mark Streit a Ron Hainsey, kteří do týmů přišli před koncem přestupního období, zvažují po zisku svého premiérového Stanley Cupu pokračování kariéry, nejistý je taktéž osud Trevora Daleyho.

Pittsburgh se tak bude muset zřejmě porozhlédnout na trhu volných hráčů, případně po vzoru dalších týmů sáhnout do Evropy a zkusit do sestavy zapracovat někoho ze zdejších hráčů, jako se to například povedlo letos Chicagu v případě Michala Kempného.

Útok

Klíčovou trojici Crosby, Malkin, Kessel mají v Pittsburghu pojištěnou na dalších pět sezón, otázkou však zůstává, jak úspěšné trio doplnit, aby tým fungoval jako dosud. Smlouvu pro příští sezónu mají Švédové Hagelin a Hörnqvist, v týmu zůstávají také Kühnhackl, Wilson či objev letošního play off, střelec Jake Guentzel.

Nad osudem zbytku ofenzivy však visí otazník. 40letý Matt Cullen již oznámil konec kariéry, motivaci k další sezóně bude zřejmě hledat také 37letý Chris Kunitz, pro něhož to byl čtvrtý Stanley Cup v kariéře.

Pokračování Nicka Bonina bude záviset na finančních požadavcích hráče a možnostech Penguins, nabídku nové smlouvy může očekávat drobný forvard Conor Sheary, jenž nasbíral v základní části po boku Crosbyho 53 bodů. Na svoji šanci čeká také řada hráčů na farmě - Josh Archibald a Carter Rowney zasáhli do hry už v letošním play off, o místo v sestavě bojují také Dominik Simon či Oskar Sundqvist, kteří se v průběhu vyřazovacích bojů zapojili pouze do tréninku.