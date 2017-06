Kontrakt je připraven! Jágr by měl strávit další rok na Floridě

V únoru příštího roku obdrží gratulace k 46. narozeninám, v průběhu sezony bude kácet další milníky, určené jen těm nejluxusnějším hráčům historie. Klasika. Nové bude jméno chlapíka, od něhož k Jaromíru Jágrovi poputují pokyny. Bob Boughner, tak se jmenuje nový kouč Panthers, od něhož si klub slibuje návrat k rozkutáleným myšlenkám na útok na Pohár.

Ačkoli se před pár měsíci schylovalo spíš k Jágrově konečné na východním pobřeží USA, comeback generálního manažera Daleho Tallona, spojený s odchodem problematického šéfa a kouče Toma Rowea, vrátil život v kabině do někdejších kolejí. V nich si Jágr hověl.

Třebaže mezi spoluhráče vypouštěl zprávy o svém odchodu, přeobsazení klíčových pozic v klubu postoj obou stran změnila. Tallon hodlá znovu sázet na číslo 68. „Vše je připravené, s generálním manažerem jsou domluveni na roční smlouvě,“ řekl Sportu zdroj obeznámený se situací.

Panthers jsou Jágrovou pátou štací po ukončení sibiřského dobrodružství v roce 2012. Na Floridě se prvně ukázal ve druhé fázi sezony 2014/15 po odchodu z New Jersey a na vyhřáté adrese se rychle zabydlel. Po výtečném následujícím ročníku (66 bodů v 79 utkáních) a po postupu do play off si vysloužil další kontrakt.

Má problémy kvůli Zelené kartě

Nyní je na stole nejnovější verze listiny oddalující odchod do zámořské penze. Co Jágrovi naopak nezvedá náladu, je skutečnost, že se kvůli nástupu Trumpovy administrativy protahuje proces udělení tzv. Zelené karty, oprávnění k dlouhodobému pobytu cizince v USA. Nebýt toho, už je dávno doma na prázdninách. Takhle si možná ještě nějaký týden počká.

Kdo ví, třeba si mezitím stihne popovídat s novým nadřízeným, který je o pouhých jedenáct měsíců starší a s nímž se hlavně v sezoně 2000/01 potkával v kabině Pittsburghu. Tehdy byl Jágr hlavním lídrem mužstva, navíc ho obklopovalo až devět českých krajanů v čele s Martinem Strakou a Robertem Langem. A na střídačce stál Ivan Hlinka, mezi nímž a hvězdnou osmašedesátkou to však občas haprovalo.

Jak bude Jágr ladit s vrstevníkem Boughnerem? Za tucet sezon vystřídal v NHL šest klubů, v Penguins vydržel rok a půl. V lize sehrál 630 zápasů a svého času patřil k jejím nejtrestanějším hráčům. Byl taky členem organizace Panthers, dvě sezony však strávil na farmě, než ho vyměnili do Buffala. Kariéru ukončil v roce 2006. Jeho trenérská dráha je však úplně jiná kapitola, než ta hráčská.

„Panthers udělali skvělý tah,“ rozplýval se Peter DeBoer, který v minulosti na Floridě sám koučoval a jemuž poslední dvě sezony dělal Boughner asistenta v San Jose. Společně tým dovedli před rokem do finále Stanley Cupu. „Když s někým pracujete dnem i nocí, poznáte jeho silné i slabé stránky. Ohromně ho uznávám. Jezdil na zápasy autobusem, tvrdě makal. Díky tomu dostal práci, jakou si zaslouží. Nepochybuju, že se mu bude dařit,“ dodal DeBoer.

Velké úspěchy slavil Boughner už v juniorském hokeji. S Windsor Spitfires vyhrál v letech 2009 a 2010 Memorial Cup. Dvakrát mu udělili cenu pro nejlepšího kouče CHL. V NHL začínal tento otec čtyř dětí trenérskou kariéru jako asistent v Columbusu před sedmi lety. Florida měla i jiné kandidáty, například Michela Therriena, bývalého kouče Montrealu.

„Bob na nás udělal dojem jako nikdo další,“ přiznal Tallon. „Jsem v tomhle byznysu hodně dlouho. Bob vypadá nejvíc připravený. Jeho vášeň a příprava nás ohromily. Věříme, že to je správný lídr, který náš tým dovede k našemu cíli, kterým je Stanley Cup,“ prohlásil.