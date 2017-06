Už jste obchodovali s Vegas? Mlčte, vzkazuje NHL. Manažeři mají embargo

Zámořská soutěž dbá na pořádek a rozšíření soutěže o Las Vegas vnímá jako velký svátek. Vedení soutěže si tak dává záležet na tom, aby udrželo hokejovou veřejnost v napětí až do rozšiřovacího draftu, který proběhne 21. června v 17:00 SEČ (více informací zde) a oznámen bude o den později.

Ostatní kluby musí poskytnout seznam chráněných hráčů do 18. června (17:00 SEČ), ale už v posledních dnech se zástupci ostatních 30 klubů sešli s vedením Golden Knights a možná už si podali ruce na případnou výměnu.

and part of the message from the NHL to GMs was to make sure NOT to leak any trades made with Vegas to media ahead of big June 21 reveal...