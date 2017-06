Zaplňte ulice! Pittsburgh slavil v centru města, dorazily tisíce fanoušků

Před rokem lemovalo ulice podle odhadů takřka 400 tisíc lidí a zástupci města při pěkném slunečném počasí očekávali, že toto historické maximum se letos ještě navýší. Podle úřadů skutečně přišlo přivítat své hrdiny 650 tisíc lidí, což je dvakrát víc, než oficiálně udávaný počet obyvatel Pittsburghu (305.000).

V koloně bylo možné vidět dvoupatrový autobus s otevřenou střechou, obojživelné vozidlo, ale i rolbu. Samotní hráči většinou cestovali na korbách luxusních vozů typu pick-up. Na jednom z nich třímal kapitán Sidney Crosby nad hlavou Stanleyův pohár.

What a showing from the city of Pittsburgh, you're the best! pic.twitter.com/3PTdH4bYOk — Ian Cole (@ICole28) June 14, 2017

"Zažili jsme to už loni, teď si to tady můžeme vychutnávat znovu. Je to něco, co se vám vryje hluboko do paměti. Něco, na co nejde zapomenout. Je bláznivé, kolik lidí sem přijde, aby nás alespoň na chvíli viděli," uvedl útočník Patric Hörnqvist, který vítěznou trefou rozhodl v šestém utkání o osudu série.

"Tohle je bláznovství. A my si to strašně užíváme. Těch lidí, co nám sem přišlo vyjádřit podporu... Za sebe můžu říct, že mi ještě ani pořádně nestihlo dojít, co jsme dokázali," připustil brankář Matt Murray.

Obránce Kris letang vyzdvihl velkou soudržnost celého mužstva. "Každý v týmu věděl, co má dělat. A není důvod, abychom to příští rok nevyhráli znovu. Alespoň takový je nás přístup. Ale teď nás ještě čeká hodně zapíjení," smál se Letang.

Již v úterý zavítali Penguins se Stanley Cupem za svými kolegy baseballisty. Před duelem MLB, v němž Pittsburgh hostil Colorado Rockies, s nimi hokejisté poklábosili v šatně, kam přinesli slavný pohár na ukázku. Andrewa McCutchena inspiroval rozhovor s elitním útočníkem Philem Kesselem natolik, že přispěl k výhře Pirates 5:2 dvěma homeruny.

Holding babies, taking selfies, and loving every minute.



Phil Kessel is a Stanley Cup Champion... Again. pic.twitter.com/NBOsUq5K5A — Pittsburgh Penguins (@penguins) June 14, 2017

"Mohl jsem to všechno sledovat, co se odehrálo v šestém utkání. Byl jsem doma přikovaný k televizi a užíval si to. Je to něco obrovského a je skvělé tyhle kluky vidět. Zasloužili si všechno, co je nyní čeká. Jsou úžasným týmem a je zábava na ně koukat," prohlásil McCutchen.

Ještě před samotným utkáním se v roli nadhazovače představil tahoun Crosby. "Většina hráčů (všichni) si myslí, že nezvládne hodit strike (dobrý nadhoz)," uvedl před akcí na twitteru útočník Nick Bonino. Po loňsku opětovně nejužitečnější hráč play off a držitel Conn Smythe Trophy však spoluhráči odpověděl přesným nadhozem, který skryl v rukavici v roli chytače zaskakující obránce Ron Hainsey.