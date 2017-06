Hemský: Chci zůstat v Dallasu. Počítám s tím, že s penězi půjdu dolů

Na benefičním fotbalovém zápase, který pořádal Tomáš Rolinek, se Aleš Hemský proháněl na křídle. Vypadal svěží a hlavně fit. Nepajdal, užíval si pohyb. Vypadal v dobré kondici. „Rolasovi je potřeba poděkovat, tyhle akce jsou strašně potřeba, měly by se dělat víc,“ smeknul před kamarádem, díky kterému se na malou slečnu, kterou postihla regrese vývoje po očkování, vybralo přes 130 tisíc korun.

Docela vám to na trávě šlo, na chytráka jste dával pasy do běhu, utajené přihrávky... Jak na ledě.

„Já hlavně jinou možnost už nemám než nahrávat, moc toho nenaběhám, na druhou stranu už ani nedoběhnu. (usmívá se) Když jsme byli malí, chodili jsme kromě hokeje na fotbalové tréninky, asi tak třikrát týdně, hráli tenis, bylo toho víc. Hráli jsme všechno, něco z toho třeba ještě zůstalo.“

Tělo je tedy v pohodě, když jste vyrazil na fotbal?

„Jak kdy. Nějaké problémy s kyčlemi mám, uvidíme, jak to všechno příští sezonu přežiju. Hlavně doufám, že budu hrát v NHL, že si dám sezonu a uvidím, jak na tom budu dál.“

Tušíte už, kde byste mohl pokračovat?

„Rád bych zůstal v Dallasu, kde mi skončila smlouva. Budeme teď nějak jednat, tak uvidíme. Teď se blíží rozšiřovací draft, až skončí, pak se prý ozvou a budeme jednat. Snad se na něčem domluvíme.“

Že by po vás hráblo Las Vegas, je vyloučené?

„S volnými hráči mohou jednat dřív než ostatní, to je pravda. Ale těch pravidel je tam spousta a jsou tak složitá, že ani pořádně nevím, koho mohou a kdy podepisovat.“

Vás ale spíš přitahuje Dallas?

„Jo, Dallas, a nic jinýho mě momentálně nezajímá.“

I když po sezoně, která vám prakticky celá utekla kvůli zranění, byste nejspíš u Stars musel jít s penězi výrazně dolů a 4 miliony dolarů ročně už nedostanete?

„S tím počítám. A o peníze mi v tuhle chvíli zase až tak nejde. Chci hlavně hrát, zůstat v Dallasu a to jsem v klubu i říkal. Přál bych si, abychom se domluvili.“

Ani nevadí, že ve 33 letech budete muset zase dokazovat, že na to máte? Po vážných problémech s kyčlí by vás Stars nepodepisovali jako eso do první lajny.

„Tohle musíte stejně dokazovat každý rok. Je jedno, kolik toho máte za sebou, do NHL je těžké se dostat a ještě těžší se v ní udržet, hrát tam nějakou dobu. Není lehké si vydobýt místo v týmu. Jeden rok ho máte, přijde léto, v kabině se najednou zjeví noví kluci a vy se o flek rvete zase. Tohle mě netrápí, nic nového.“

Sám o sobě třeba nepochybujete?

„Hodně mi pomohl konec sezony, kdy jsem se dovedl vrátit zpátky čtyři měsíce po operaci kyčle. Nevypadalo to úplně špatně, v klubu se mnou byli spokojení, dokázal jsem být v týmu pořád nějak platný. To jsou pro mě velké plusy. Dokázal jsem si, že NHL můžu pořád hrát. Mám i z klubu pocit, že to viděli pozitivně.“

Jenže se tam chystá v létě asi dost změn, na lavičku se vrací pětašedesátiletý Ken Hitchcock, gólmanem číslo jedna bude Ben Bishop. Půjde Dallas jinou cestou?

„Před dvěma roky jsme vyhráli konferenci, teď se nám tolik nedařilo. Je jasné, že když máte takový mančaft a nepostoupíte ani do play off , nějaké změny přijdou. Jednou z nich je právě nový trenér, který s Dallasem vyhrál v roce 1999 Stanley Cup, takže ví, do čeho jde. Když se nedaří, lidi přicházejí a odcházejí, to je sport.“

Zaznamenal jste fórky, že jste se měli přejmenovat na Dallas Emergency, podle toho, kolik lidí skončilo na marodce?

„Pár hráčů se zranilo na Světovém poháru, pár v kempu. No, bylo toho dost, to je fakt. (usměje se) Mám pocit, že najednou bylo mimo nějakých sedm kluků, kteří byli v sestavě rok zpátky, a nešlo o nějaké bolístky na dva dny, spíš na dva měsíce minimálně. Ale zase je plus, že dostali šanci kluci z farmy, ukázali se, otrkali se. Teď má Dallas najednou víc hráčů, kteří mají šanci se dostat do týmu a na kterých se dá stavět.“

Vás si tam zaškatulkovali jako křídlo, které dobře jezdí, nepřekáží mu puk a umí bránit. Image hračičky jde do pozadí. Ani trochu by vás nelákala jiná adresa, kde budete mít volné ruce?

„Ne, vy se musíte změnit. Čím jste starší, tím je odlišná i vaše role v týmu. Když se nepřizpůsobíte, tak hrát zkrátka nebudete. O tom to celé je. Nesmíte to vidět negativně, že máte jinou roli než dávat góly.“

Kyselý obličej a negativní emoce znamenají v NHL stopku?

„Nejde být kyselej. Hrajeme pro tým, pro jednu věc, abychom vyhráli Stanley Cup, to je váš hlavní cíl, pro něj každý maká. Jestli dá gól ten vedle mě a nahraje mu na něj někdo jiný? Těší mě to úplně stejně jako akce, ve které mám prsty. Hlavně že jdete do play off, pak vidíte, že celá základní část k něčemu je. Nikdo nechce hrát jenom dvaaosmdesát zápasů pro nic za nic.“

Musí se k takovému názoru dospět?

„Asi to tak je.“

Nedovedu si představit, že byste takhle mluvil deset let dozadu.

(usměje se) „To máte nejspíš pravdu. Ale mění se i samotný hokej, je čím dál tím těžší a rychlejší. Člověk postupně k nějakým věcem doroste. Jako mladší jsem si toho taky moc nepřipouštěl. Ale nemůžete celý život myslet jako dvacetiletý kluk, vyvíjíte se, asi to pak sklouzne k tomu, že víc budete říkat my než já, myslíte na tým.“

Jak vás tak poslouchám, návrat do extraligy je pořád ještě daleko. Hlavní je NHL a nic jiného v hlavě není. Sedí to?

„ Ještě domů nechci. Zatím bych rád pokračoval v Americe, tohle jsem vůbec neřešil, jestli už jít zpátky, anebo kdy. Chci být v Dallasu a od toho se bude všechno odvíjet.“

720p 360p <p>Jubilejní pátý ročník Charity Golf Cupu se konal ve středu na Kunetické hoře.</p> REKLAMA Pro dobrou věc! Hokejisté vyměnilii hokejky za golfové hole • VIDEO iSport TV

Ale co jsem slyšel, Pardubicemi prý žijete taky. Údajně chcete podpořit náborovou akci tím, že nakoupíte 100 hokejových setů pro malé hokejisty...

„Chceme přilákat děti k hokeji a trochu bychom rádi ulevili rodičům. Kluci v klubu teď jenom vymýšlí, jak to přesně udělat. Ale mělo by to být nějak tak, že když přijdou děti na kemp, budou mít brusle, hokejku, rukavice a helmu. Když se rozhodnou, že budou chtít pokračovat s hokejem, tak si tyhle věci budou moci nechat.“

Proč se do toho hokejista, kterému by to mohlo být klidně jedno, vůbec pouští?

„Byl bych rád, aby hokej zkusilo víc kluků, aby tou první brzdou pro rodiče nebylo, že musí všechno nakoupit. Výstroj je drahá, tak kluka radši na hokej nepošlou... V Pardubicích jsem vyrostl, mám k tomuhle městu velkej vztah, mám tady rodinu, kamarády, každé léto se sem vracím. Budu sem jezdit vždycky, tohle je místo, kde mě vychovali, tady jsem doma. Hodně jsem toho dostal, tak bych to aspoň nějak chtěl vrátit. Nikde jinde bych to nedělal.“

Bratr navíc šéfuje mládežnické akademii. I proto vám není fuk, kudy se klub ubírá?

„Fuk mi to určitě není, ale taky nechci do ničeho kecat, nejsem tady, nevidíme, do toho. Ani nemůžu hodnotit, co se tady stalo, že kluci šli s áčkem až do baráže. Mně teď jde hlavně o to, abych nějak pomohl těm malým.“

Váš otec ale chtěl klub koupit, když Roman Šmidberský oznámil, že je klub na prodej. Schvaloval jste mu tenhle krok?

„No, já nevím, jestli ho chtěl koupit. (usmívá se) Ale celý život kolem klubu je, nebyla mu ta situace lhostejná. A mně taky ne.“

Kousal jste si nehty při baráži?

„Viděl jsem po operaci kyčle pár zápasů o Vánocích, to byla baráž ještě daleko. Z Ameriky jsem přiletěl, až když všechno skončilo. Sledoval jsem všechno na dálku přes telefon. Je velká úleva, že to kluci zvládli a extraliga v Pardubicích pokračuje.“