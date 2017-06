Kdo z Čechů bude volný pro Vegas? Plekanec, Jágr a nejspíš i Jaškin

Kdo z českých hokejistů v NHL bude nejspíš volný pro Las Vegas? • FOTO: Koláž iSport.cz V sobotu ve 23:00 SELČ odevzdala třicítka klubů NHL své seznamy chráněných hráčů pro rozšiřovací draft Las Vega. Dnes v 16:00 SELČ by měla NHL oficiálně vydat jednotlivé seznamy a předat je nováčkovi soutěže. Ten se musí do draftu (noc ze středy na čtvrtek) rozhodnout, po kom sáhne. Mezi chráněnými hráči by měla být řada Čechů, ale pro některé místo nezůstane. Kdo by mohl být dostupný pro Golden Knights?

Michal Neuvirth (Philadelphia) Michal Neuvirth má ve Philadelphii smůlu a měl by být chráněný. Nebo Flyers překvapí? • Foto Profimedia.cz Český brankář ve službách Philadelphie je v posledních týdnech s Las Vegas spojován. Jeho přesun na západ USA se přesto jeví jako nepravděpodobný, protože by neměl devětadvacetiletý brankář chybět na seznamu chráněných hráčů Flyers. U těch bude záležet na tom, co zamýšlí se Stevem Masonem. Pokud by dali přednost jemu, mohl by se z českého hráče stát pro Golden Knights zajímavý úlovek, který by možná trumfl očekávanou volbu Marca-André Fleuryho. Neuvirth do Vegas? Klidně, ale chci zůstat, řekl. Už se těší na roli táty

Dmitrij Jaškin (St. Louis) Dmitrij Jaškin se raduje z gólu za St. Louis, bude střílet další v Las Vegas? • Foto Profimedia.cz V nabité konkurenci St. Louis pro něj mezi chráněnými útočníky místo téměř jistě nezůstane a nic na tom nezmění ani dobré výkony v play off. Pouhých 24 let, téměř 200 startů v NHL a schopnosti bránit i útočit by tak z českého útočníka mohly udělat volbu, nad kterou by se zástupci Las Vegas mohli alespoň zamyslet. U Blues ale budou mít další zajímavé možnosti, mluví se o tom, že by měl být nechráněný devětadvacetiletý útočník David Perron. St. Louis se klaní Jaškinovi: Skvělý, silný! Trenér uvěřil, parťák gól věštil

Jaromír Jágr (Florida) Jaromír Jágr je po sezoně bez smlouvy, reálně by se mohl přesunout do Las Vegas • Foto Profimedia Florida zkušeného útočníka chránit nebude a dává to smysl. Pokud by s veteránem podepsala novou smlouvu, musela by ho chránit, což je vzhledem k nadějným útočníkům Floridy netaktické. Možnost přesunu Jaromíra Jágra tedy existuje, ale česká legenda už by měla být s Panthers dohodnutá. K podpisu by tedy došlo hned po draftu a Golden Knights si během rozšiřovacího draftu nejspíše vytáhnou z Miami některého z obránců. „Černý Petr“ by měl padnout na někoho z trojice Alex Petrovic, Mark Pysyk a Jason Demers. Kontrakt je připraven! Jágr by měl strávit další rok na Floridě

Tomáš Plekanec (Montreal) Tomáš Plekanec si zřejmě poprvé vyzkouší jiné angažmá v NHL, pro Golden Knights bude logickou volbou • Foto Twitter.com V zámoří už mají první přesun Tomáše Plekance v rámci NHL za hotovou věc. Důvodů je více a jedním z nich je i vysoká smlouva na šest milionů dolarů. Las Vegas budou muset jít přes minimální hranici výdajů na platy a český útočník by jim měl pomoci. Ačkoliv mu nevyšla sezona ani mistrovství světa podle představ, v zámoří je pořád ceněný za své defenzivní schopnosti a hodí se také na buly. Atraktivní je také proto, že mu po následující sezoně končí smlouva a Las Vegas by ho mohli v případě nepostupu do play off před boji o Stanley Cup slušně zobchodovat. Oblékne poprvé jiný dres, než s "C" na hrudi? Emoce po vyřazení! Voráček se zastal Pastrňáka, Plekanec mluvil o konci

Andrej Nestrašil (Carolina) Andrej Nestrašil je po sezoně bez smlouvy, reálněji vypadá návrat do Evropy • Foto Profimedia.cz V Carolině už Andrej Nestrašil pokračovat téměř jistě nebude. Otázkou je, kde zakotví pro následující sezonu a jednou z variant by mohli být Golden Knights. Ti ho ale na draftu nevyberou, protože by zbytečně ztratili volbu z podepsaných hráčů Caroliny. Pokud budou mít Las Vegas zájem, osloví Andreje Nestrašila až při dvoudenním náskoku při jednání s volnými hráči. Pravděpodobnější je ale návrat do Evropy. Nestrašil už nechce být v Carolině: Hraju pro lidi, kterým jsem ukradený