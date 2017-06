Proč Detroit uvolnil Mrázka? Bylo čím dál těžší ho trénovat, zní z klubu

Petr Mrázek jako brankář Las Vegas. To, co by se třeba před rokem zdálo jako úplně nemožné, je teď celkem reálné. Detroit si českého brankáře pro rozšiřovací draft s Las Vegas nechrání a raději si pohlídal veterána Jimmyho Howarda. Proč? Problém prý byl nejen s Mrázkovou výkonností, ale také s jeho přístupem.