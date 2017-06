Konec bezpráví u Pens. Chceme hráče, který bude hvězdy chránit, řekl GM

Podruhé v řadě slavil nedávno Sidney Crosby výhru ve Stanley Cupu a podruhé se také pomuchlal s Conn Smythe Trophy, tedy s cenou pro nejužitečnějšího muže vyřazovací části. Cesta k nim pro něj ale nebyla hladká, zvlášť poté, co ho ve druhém kole krosčekem do obličeje zranil bek Matt Niskanen. O tom, jestli byl zákrok chtěný, nebo ne, se může spekulovat. Fakt je ten, že generální manažer týmu Jim Rutherford už podobné chování nehodlá tolerovat.

Je to už několik let zpátky, co NHL otevřeně začala bojovat proti nebezpečným zásahům do hlavy a způsob hry se začal měnit. Drtivé hity se rozdávají méně, rvačky se omezily na minimum a těžké váhy už neexistují vůbec. Někteří generální manažeři si přejí hokej bez shozených rukavic, chtějí, aby pořádek na ledě zařídilo vedení soutěže, místo drsných bijců. Jenže ne vždycky to jde a některým hlavounům, jenž do svých organizací pumpují miliony dolarů, už dochází trpělivost.

Mezi nimi je i Rutherford, který rozhodně není příznivcem rvaček. Možná ho vytočilo to, že Niskanen za svůj krosček do Crosbyho obličeje nebyl dodatečně trestán a už mu prostě došla trpělivost. Rozhodl se, že pro zdraví svých "investic" toho udělá víc sám.

„Pokusíme se přidat do sestavy jednoho nebo dva hráče, kteří naše hvězdy budou schopní ochránit," sdělil pro Tribune-Review.

Nic totiž nevyděsí hokejistu víc, než bolestivý střet s rozzuřeným sokem a následná vidina toho, že podobné chování by mohlo způsobit opakování celého incidentu. Ale pozor, v Pittsburghu nestojí o drtiče kostí, který se vozí po ledě s poloshozenými rukavicemi a čeká na bezbrannou oběť. Kdo chce dělat u Penguins ochranku, musí umět také hrát hokej.

„Nebude to snadné, kouč Mike Sullivan rád protáčí všechny čtyři formace, takže je třeba, aby ten hráč byl schopen pravidelně hrát," dodal Rutherford.

Tím padá možnost, že by se vrátil devětadvaceitletý divoch Tom Sestito, který když se objevil v sestavě, dělal na ledě jen nepořádek a k aktivní hře přispět nedokázal. Celkem 499 trestných minut ve 154 utkáních NHL mluví za všechno.

Ideálem by tak byl hokejista podobný Mattu Martinovi z Toronta, či Kylu Cliffordovi z Los Angeles. Oba zvládnou hokejově přispět a zároveň se pravidelně poprat. V lize mají respekt, soupeři se s nimi do křížku pouštět nechtějí.

Volný trh tentokrát nabízí jména jako Matt Hendricks, Chris Thorburn, Ryan White či Tanner Glass. Vyberou si Penguins?