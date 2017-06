Vybrali jsme vlastní tým Las Vegas: chceme Hudlera, nebereme Plekance

Bod nula. Stavíte tým úplně od začátku, vlastně sen. Taková je teď role generálního manažera Las Vegas George McPheeho. Ostatní kluby NHL na něj vybalily skříně se super zbožím, ve kterých se ukrývá pár pokladů, ale i bubáků. Jak tým vybrat, aby fungoval a neměl narvaný platový strop? Server iSport.cz to zkusil taky. Takhle vypadá naše sestava pro nový klub Golden Knights, která bude oficiálně odhalena v noci na zítřek. Z českých jmen by se nám hodil Jiří Hudler a Michal Neuvirth, naopak mimo výběr jsme nechali Tomáše Plekance.

Oba tihle borci už mají sice v NHL něco odchytáno, ale proč nedodat opravdového veterána. Třiatřicetiletý Cam Ward bude v Carolině už trochu navíc, ale má za sebou solidní sezonu a v betonech kupu zkušeností. S Hurricanes kdysi ve své první sezoně vychytal Stanley Cup, což se mu asi s Golden Knights nepodaří, ale do šatny by mohl přinést klid a stabilitu.

Také už vás nebaví stejné pohledy analytiků, kteří Marcu-Andre Fleurymu snad už během finále Stanley Cupu hledali nový dům v Las Vegas? My jsme se rozhodli gólmana Penguins vynechat. Určitě ne pro to, že by nebyl kvalitní, ale spíš z chuti se lišit.

Matt Dumba je pořád hodně podceňované zboží, ale ofenzivní úkoly v prvním páru by mu sedly a vypořádal by se s nimi nadstandardně. Vedle něj se skvěle hodí Marc Methot , sice drahé zboží, ale z Ottawy je zvyklý hasit velké požáry, když se vepředu zapomene Erik Karlsson. Josh Manson je moderní tvrďák se solidním hokejovým instinktem, Trevor van Riemsdyk zase klenot z Chicaga, který se zlepšuje každý rok a do dvou sezon může patřit mezi nejlepší obránce celé ligy. Nate Schmidt je tajný trumf, jeho smlouva by nemusela přelézt 3 miliony dolarů, ve hvězdném Washingtonu neměl potenciál naplno rozbalit, co dovede. Jeho čas přijde. Las Vegas je super adresa, kde může zazářit. A Luca Sbisa ? Klidná švýcarská síla, jistota. Pracant. U týmu by rozhodně měl zůstat i slovenský zadák Martin Marinčin .

Útočníci

James Neal už v NHL vstřelil 238 branek • Foto Reuters

James Neal (Nashville) - 5 milionů dolarů

Vadim Šipačov (Petrohrad) - 4,5 milionu dolarů

Troy Brouwer (Calgary) - 4,5 milionu dolarů

Carl Hagelin (Pittsburgh) - 4 miliony dolarů

Matt Beleskey (Boston) - 3,8 milionu dolarů

David Perron (St.Louis) - 3,75 milionu dolarů

Brock Nelson (NY Islanders) - 2,5 milionu dolarů

Kyle Clifford (Los Angeles) - 1,6 milionu dolarů

William Karlsson (Columbus) - 1 milion dolarů

Marko Daňo (Winnipeg) - 925 tisíc dolarů

Jonathan Marchessault (Florida) - 750 tisíc dolarů

Reid Duke (Brandon - WHL) - 743 tisíc dolarů

Tomáš Hyka (Mladá Boleslav) - 710 tisíc dolarů

Tomáš Nosek (Detroit) - 650 tisíc dolarů

Peter Holland (Arizona) - RFA

Michail Grigorenko (Colorado) - RFA

Jiří Hudler (Dallas) - UFA

Tyler Pitlick (Edmonton) - UFA

Jacob de la Rose (Montreal) - RFA

Joe Thornton (San Jose) - UFA

Na to, že jde vlastně tak trochu o odřezky z ostatních klubů, to nevypadá s Vegas vůbec zle. Hodně bude samozřejmě záležet na preferencích, my jsme ale v několika případech sáhli spíš po veteránech, než po neotřískaném mládí.

Nebudeme v tom dělat nepořádek a načneme to rovnou tím nejdražším mužem. James Neal je ryzí střelec a bojovník. Potvrdil to v letošním finále Stanley Cupu, kde dvě kola odehrál se zlomenou rukou. Dostal přednost před univerzálem Calle Järnkrokem i rostoucím adeptem na NHL Pontusem Abergem. Vedle něj by měl zářit Vadim Šipačov. Pokud tedy vše půjde podle plánu a ruský hokejista se na zámoří rychle adaptuje.

Díky vynechání brankáře Fleuryho byla možnost sáhnout po Carlu Hagelinovi, rychlíkovi, skvělém bruslaři a výborném muži do kabiny. Matt Beleskey má za sebou otřesnou sezonu, ale co jiného by ho mělo vyburcovat vrátit se ke svým střeleckým choutkám, než možnost hrát v novém klubu s množstvím prostoru? Těžká byla volba u Islanders, kteří nabízí takové množství hráčů, že bychom tam nejraději volili víckrát. Brocku Nelsonovi je 25 let a v posledních třech letech vždy dosáhl na 20 branek. Prst míří na něj.

Výhrou v loterii by měl být Jonathan Marchessault, autor třiceti branek z posledního ročníku, který hraje za 750 tisíc dolarů. Muziku bude tvrdit bitkař Kyle Clifford, kterého by si mohli ve Vegas oblíbit milovníci boxerských zápasů. Střelecký talent dřímá v Marko Daňovi, pozici druhého nebo třetího centra by mohl do pár let uzmout velký dříč a pracant Tomáš Nosek.

Svou nejspíš poslední šanci v NHL by mohl využít Jíří Hudler, který rozhodně není po zraněními poničeném ročníku v Dallasu mužem na odpis. Nebude hrát za moc, předvést ale může hodně a přetrhne se, aby dokázal, že na NHL stále má. Jako tvář a lákadlo bereme Joe Thorntona a klidně mu na rok nasypeme balík.