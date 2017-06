Dojatá NHL. Hrdina porazil zákeřnou nemoc a skončil. Povstal i Lemieux

Byl to jeden z nejsilnějších příběhů letošní sezony. Na začátku ročníku sehrál Bickell za Hurricanes sedm zápasů a vstřelil jednu branku. Poté, co se v listopadu dozvěděl bolestivou diagnózu, následovala léčba. Taktéž bolestivá, ale úspěšná! Proto se následně mohl vrátit na led, nejdříve na deset střetnutí na farmě v Charlotte v AHL a 4. dubna i v NHL, když nastoupil za Carolinu proti Minnesotě.

Poslední zápas odehrál 31letý rodák z Orona v Ontariu o pět dní později 9. dubna a proměněným nájezdem pomohl k výhře Caroliny 4:3 nad Philadelphií. "Je velký rozdíl mezi tím, jak jsem hrál, když jsem byl na vrcholu, a jak hraju teď. Proto končím. Myslím si, že už se na takovou úroveň nedostanu, bolí mě to psychicky i fyzicky. Jsem ale strašně rád, že jsem se na led vrátil, ten gól proti Flyers byl strašně emotivní," prohlásil tehdy Bickell.

VIDEO: Podívejte se na Bickellův poslední gól v NHL

Když tedy Bickell mířil na slezinu smetánky NHL, v rámci které nováček příští sezony Vegas Golden Knights představil v rámci rozšiřovacího draftu svou soupisku, věděl, že bude za svůj boj za návrat k hokeji oceněn. Nadplán byl šek na 20 tisíc dolarů, který od vedení NHL dostala nadace Bickella a jeho ženy Amandy, jež cvičí asistenční psy, kteří pomáhají dětem s roztroušenou sklerózou, a především maximálně emotivní video, které během galavečera připomnělo Bickellův příběh.

"Nevím, co na to říct, jsem překvapený a dojatý," soukal ze sebe na pódiu borec, který má ve sbírce tři prsteny za triumf ve Stanley Cupu v letech 2010, 2013 a 2015 s Chicagem. Zazářil především v cestě za triumfem v roce 2013, kdy si ve 23 zápasech play off připsal 17 bodů za devět gólů a osm přihrávek. "Budu si to pamatovat celý život. Jsou to krásné vzpomínky. Někteří hráči ani nemají šanci si zahrát play off, natož vyhrát Stanley Cup."

"Jsem strašně nervózní, to jste si asi všimli," hovořil na pódiu Bickell.

VIDEO: Podívejte se na nejemotivnější moment předávání cen v NHL

"Je pro mě ctí tady stát a vidět vás a respekt, který chováte k příběhu, který jsem za poslední rok prožil. Je to úžasný způsob, jak to celé zakončit," těšilo útočníka, který v sezoně 2012/13 oblékal při výluce NHL i dres Znojma v EBEL. Ve 28 zápasech zaznamenal 27 bodů.

Vlastně každé Bickellovo slovo doprovázel mohutný aplaus. Už když byli levý forvard a jeho žena Amanda vyvoláni moderátorem večera na pódium, celý sál se postavil. Mario Lemieux, první muž NHL Gary Bettman, Carey Price, Connor McDavid, který na galavečeru převzal Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče i Ted Lindsay Award pro nejlepšího hokejistu podle Hráčské asociace NHLPA. A další a další, všichni nadšeně tleskali!

V NHL Bickell odehrál za deset sezon celkem 394 zápasů, ve kterých uzurpoval 136 bodů za 66 gólů a 70 asistencí. V 75 duelech play off si připsal 39 bodů za 20 branek a 19 přihrávek. Navlékl dresy Chicaga a Caroliny, vedení obou organizací ve své řeči upřímně děkoval, stejně jako rodičům a své manželce.

"Když jsem byl na dně, ona byla ta, která přišla a zvedla mě zase nahoru. Já jsem řekl NE, ona řekla ANO, půjde to. Zvládneme to! Byla jako skála, všechno to vydržela, děkuju za to," roztřeseným hlasem poděkoval Bickell své krásné choti.

"Spousta lidí mi říkala, jak jsem je inspiroval, že díky mně vidí, že je možné mít pozitivní přístup, i když jste vážně nemocní. Že to můžete překonat, i když vám to mění život. To mě strašně těší, pokud chcete, dokážete porazit všechny soupeře, nejen roztroušenou sklerózu," zakončil povídání Bickell.