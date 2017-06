Nosek i "staříci" za 345 milionů? Chceme zábavný tým, říká GM Vegas

Jedenáct měsíců příprav vygradovalo v noci ze středy na čtvrtek, kdy nováček a 31. tým nadcházející sezony NHL Las Vegas dosypal do své soupisky konkrétní jména. Celkem během slavnostního večera v domovské T-Mobile Areně, který byl spojený také s předáváním cen v NHL, získali Golden Knights 37 nových hokejistů. Blesková rekapitulace: jednoho českého borce Tomáše Noska, očekávanou hvězdu do branky, pár mladých pušek i staré harcovníky. O úspěšném lovu promluvil detailněji GM Vegas George McPhee.

Začněme u Noska. Čtyřiadvacetiletý forvard má na kontě v NHL za uplynulé dvě sezony 17 zápasů s jednou gólovou trefou. V uplynulém ročníku byl s 22 body z 19 utkání nejproduktivnějším hráčem play off týmu vítěze Calder Cupu Grand Rapids v nižší AHL.

"Měli jsme dva hlavní úkoly. Dát dohromady konkurenceschopný a zároveň zábavný tým, tím druhým pak bylo přivést nadějné hráče pro budoucnost. K tomu jsme si navíc přáli získat volby na draftu, jež nám pomohou na cestě k úspěchu," řekl generální manažer George McPhee.

Knights si museli při rozšiřovacím draftu vybrat po jednom zástupci ze všech 30 klubů NHL. Výběr provázely i výměny, při nichž se některé celky snažily udržet i další opory, které se jim nevešly mezi chráněné hráče. I díky tomu získal klub z nevadské pouště navíc kromě 37 hokejistů celkem 10 voleb pro vstupní drafty v nejbližších letech. Pět z nich připadá na letošní draft a dokonce hned dvě pro první kolo.

"Tvrdě jsme pracovali a dnešní den byl pro nás velká odměna. Jsme spokojeni, tým, který jsme sestavili, má naši plnou důvěru a schopnosti uspět," liboval si McPhee pro NHL.com.

Co útok? V ofenzivě svým renomé dominuje jednoznačně James Neal, autora 41 bodů v poslední sezoně (23+18) získali Golden Knights výběrem z Nashvillu. Neal v každé ze svých devíti sezon v NHL dokázal vstřelit alespoň dvacet branek. Další nadmíru solidní forvardi jsou i Jonathan Marchessault, Erik Haula, David Perron, Oscar Lidnberg, či talentovaný Nikita Gusev, kterého Vegas získalo výměnou z Tampy Bay. A již dříve podepsaný Vadim Šipačov z Petrohradu, samozřejmě!

Takhle vypadá tým Las Vegas po rozšiřovacím draftu • Foto Reuters / Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports

Obrana díky zkušeným borcům jakými jsou Marc Methot, Jason Garrison nebo Trevor van Riemsdyk také vypadá velmi dobře. Golden Knights mají aktuálně na soupisce hned 15 beků. „Budeme dál měnit, víme, obránců nyní máme nadbytek,“ je si vědom McPhee.

Brankářskou jedničkou týmu, který povede bývalý kouč Jaromíra Jágra na Floridě Gerard Gallant, a zároveň i hlavní tváří klubu, by měl být dvaatřicetiletý brankář Marc-André Fleury. Ten se kvůli možnému přesunu vzdal v Pittsburghu klauzule o nemožnosti výměny bez jeho svolení. Za Penguins přitom chytal od sezony 2003/04 a pro organizaci získal tři Stanley Cupy. Od publika v aréně se během cesty na pódium dočkal sympatický gólman obrovských ovací.

"Chtěl k nám, jsem si tím jistý. Bude to pro něj obrovská výzva a my jsem nadšení, že kolem něj budeme moci vystavět celou organizaci. Je to výborný brankář," vysekl poklonu Fleurymu McPhee.

VIDEO: Podívejte se na aplaus pro Marc-André Fleuryho

"Něco takového jsem vůbec nečekal. Je to něco opravdu bláznivého, ale já jsem samozřejmě nadšený, že jsem u toho, když se tady bude rozjíždět něco nového," pochvaloval si Fleury.

Zatímco jeho příchod se očekával takřka s jistotou, ve výběru figurují i některá překvapivá jména jako v případě ruského beka Alexeje Jemelina (Montreal) nebo útočníků Michaila Grabovského (NY Islanders) a Davida Clarksona (Columbus). Všem je přes 31 let, ale pod platovým stropem zaberou dohromady částku takřka 15 milionů dolarů (cca. 345 milionů korun).

Tak uvidíme, jak si Golden Knights povedou. Zatím poslední nováčci z rozšiřovacího draftu 2000 Minnesota a Columbus na play off v prvním roce nedosáhli. Minnesota hrála o Stanley Cup o dva roky později a Blue Jackets dokonce až v sezoně 2008/09.