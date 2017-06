Hossova nemoc? Kůže rudla, měl speciální aviváž. A bral silné léky

Ve středu se nad Tatrou zablýsklo. Nepříjemně, pro hokejové fandy až infarktově. Marián Hossa prostřednictvím klubového webu Chicaga vydal zprávu, že do příštího ročníku NHL nenaskočí. A co víc, ohrožené je i pokračování v kariéře, na vině jsou potíže s kůží, které 38letého slovenského útočníka několik let souží. Roucho záhadné nemoci poodkryli pro server sport.aktuality.sk Hossovi současní i bývalí spoluhráči.

Hossa měl kožní problémy údajně už při zisku druhého Stanley Cupu s Chicagem v roce 2013, na říjnovém Světovém poháru se to zhoršilo.

"Tam mi o tom vyprávěl, často jsem za ním chodil do kabiny, věděl jsem, co ho trápí," přiznal bývalý hokejový útočník a v současné době televizní expert Ján Pardavý.

„Samozřejmě jsem zklamaný, že zřejmě nebudu moci hrát, ale musím teď zvážit vážnost situace a možný vliv na každodenní život," napsal Hossa v tiskové zprávě vydané klubem 21. června.

O co přesně tedy jde? Hossova kožní choroba se projevuje zčervenáním kůže, mokvající vyrážkou. Mezi hokejisty se jedná o velmi neobvyklé onemocnění, které se samozřejmě zhoršuje, pokud se člověk potí a zápasy jdou rychle za sebou. Pro ilustraci, Hossa v letošní sezoně odehrál v součtu NHL a startů za tým Evropy na Světové poháru, kde si outsider překvapivě střihnul dvouzápasové finále s Kanadou, 79 duelů. Slušná porce.

"Jako hráč jsem se osobně nikdy s něčím takovým nesetkal. Vzpomínám si jen, že český hokejista Jan Vopat kvůli podobným problémům ukončil kariéru. Co vím, tak Marián to nemá dlouho, posledních pár let. Bral na to i nějaké léky," doplnil svá slova Pardavý.

Vhodné prací prášky i silné léky

Svůj pohled na věc přidal i bývalý spoluhráč z reprezentace i Chicaga Michal Handzuš. Společně s Hossou získali pro Blackhawks v sezoně 2012/13 Stanley Cup. "Už tehdy měl Marián problémy, jeho kůže měla silné alergické reakce na hokejovou výstroj. Nejsem si jistý, zda už v té době bral nějaké léky, ale vím, že v klubu tehdy kvůli němu zkoušeli různé směsi pracích prášků, ve kterých se prala výstroj," odhalil Handzuš.

"Zkoušeli mu maximálně přizpůsobit materiály, ze kterých měl různé části výstroje, nejvíc experimentoval samozřejmě s ribanem. To bezprostředně pokrývá tělo hokejisty a pro hráče bývá nejcitlivější," pokračoval majitel více než tisícovky startů v NHL.

Problémy své ofenzivní hvězdy se vedení Chicaga snažilo řešit nejen vhodnou aviváží, ale také speciální lékařskou kůrou. "Věděl jsem, že Marián má problémy, bral i silné medikamenty. Nikdy jsme se ale konkrétně nebavili, kam až to může zajít. On sám nejlíp ví, co je pro něj a pro jeho rodinu nejlepší. Proto se rozhodl nepokračovat, je to pro mě hodně nečekaná zpráva, ale musíme ji respektovat. Mne i dalším spoluhráčům bude strašně chybět," vyznal se Hossův ofenzivní parťák z Chicaga Tomáš Jurčo, který se pětinásobným finalistou NHL a vítězem tří Stanley Cupů s Blackhawks střetl minulý týden na charitativní akci Hvězdy dětem v Trenčíně.

"Nic mi nenaznačoval, nedělejme proto žádné unáhlené závěry, uvidíme, jak se to ještě celé vyvine. Kdyby ale opravdu musel s hokejem úplně skončit, byla by to strašná škoda pro Chicago i celý slovenský hokej. U Blackhawks patří k nejrespektovanějším hráčům, je tam doslova ikonou," smekl Jurčo.

VIDEO: V NHL vstřelil Hossa už 525 gólů. Bude moci přidat další?

Pravda, Hossa už žádný bažant není, v lednu oslavil 38. narozeniny. Kromě Stanley Cupů vyhrál slovenský titul i Memorial Cup, v NHL má odehráno 1309 zápasů pro 1134 bodů.

"Jasně, jeho kariéra je úžasná a takhle by ji určitě končit nechtěl. Na druhou stranu ale sport není všechno, to je třeba si uvědomit," zakončil pro server sport.aktuality.sk povídání Pardavý.

Také generální manažer Blackhawks Stan Bowman bere Hossovu absenci jako velkou ztrátu. Slovenský kanonýr vynechal za posledních šest sezon jen 46 utkání. "Jeho spoluhráči i trenéři věděli, že bojuje s nějakými velkými fyzickými obtížemi, ale nikdy si nestěžoval ani nevynechal zápas kvůli problémům, kterým čelil," ocenil Bowman.

Hossa se Blackhawks upsal v roce 2009 na dvanáct let. Z kontraktu s průměrným s ročním příjmem 5,275 milionu dolarů mu tak zbývají ještě čtyři roky. Snad je bude moci dohrát, držíme palce!