Nečas patří Carolině! Chytila draftovali Rangers, jedničkou je Hischier

Očekávání kolem šestého místa se nenaplnila, ale Martin Nečas se dočkal ve druhé desítce, kdy po něm jako po dvanáctém mladíkovi v pořadí sáhla Carolina! Velký úspěch slaví také Filip Chytil, jenž přišel na řadu jako 21. a nově patří New York Rangers. Jedničkou draftu 2017 se stal Švýcar Nico Hischier, po němž sáhli New Jersey Devils a udělali z něj první švýcarskou jedničku v historii.

O prvních dvou až třech místech mělo být jasno, ale významný den Martina Nečase měl přijít krátce poté. Nakonec se tak stalo až ve druhé desítce, když jméno českého útočníka vyřkli zástupci Caroliny, kteří tak dvanáctého hráče draftu navlékli do červeného dresu.

V prvním rozhovoru v novém dresu si vedl Martin Nečas znamenitě a dobrou angličtinou přesvědčoval novináře, že bude připraven. „NHL je můj velký sen. Věřím, že za rok bych v ní mohl hrát. Budu tvrdě pracovat a udělám pro to všechno,“ řekl Nečas.

O devět pozic později přišel na řadu další český zástupce Filip Chytil. Útočníka Zlína si pro zámořskou NHL pojistili v New Yorku, kde bude bojovat o místo v týmu Rangers.

Jedničkou se stal pro změnu Nico Hischier ze Švýcarska, který tak přepsal historii švýcarského hokeje a nově by měl působit v organizaci New Jersey Devils. Už dříve se však spekulovalo o tom, že by mohl tým z Newarku svůj talent slušně zobchodovat.

Mladý Evropan tak porazil amerického útočníka Nolana Patricka, jenž se nově potká s Jakubem Voráčkem, Radkem Gudasem a Michalem Neuvirthem ve Philadelphii. Trojkou pak je obránce Miro Heiskanen, kterého si stáhli zástupci Dallasu.