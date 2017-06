Nová paní Jágrová? Půjdu s ním, když bude potřebovat, řekla dojatá Nečasová

PŘÍMO Z CHICAGA | Když generální manažer Ron Francis při dvanácté volbě z pódia oznámil, že Carolina Hurricanes berou Martina Nečase, během mžiku jí problesklo hlavou úplně všechno. „Jak začínal a co všechno vlastně bude. Bylo to štěstí a zároveň i smutek, že jednou odejde,“ líčila Martina Nečasová, maminka letošní české jedničky v draftu NHL.

Na předloktí má vytetovaná jména svých dětí, Martina a dcery Adély. Jako matka prožívala draft možná víc, než její syn. „Byla jsem hodně nervózní. Přála jsem si, abychom byli v prvním kole. To bylo Marťasovo přání a já jsem moc chtěla, aby to tak dopadlo. I když jsem říkala, že když nebude to první, bude druhé...“ dodala.

Po zhruba hodině měli jasno. Za další už je bossové Caroliny pozvali se synem do klubové lóže. Jakmile předtím zaznělo Nečasovo jméno, usmívala se, pak zase brečela, jak byla dojatá.

„Strašně to Marťasovi přeju, odmala dělá pro hokej všechno. Když mu byly čtyři, pět let, vždycky říkal, že to chce dotáhnout do NHL. Tohle byl první krůček, jsem na něj strašně hrdá,“ přiznala paní Nečasová.

Nikdy prý nebylo potřeba Martina usměrňovat, v hlavě měl jen hokej, věděl, co chce. A tvrdě si za tím šel, žádný problém jako s jinými teenagery s ním nikdy nebyl. Taky draftem ještě nic nekončí, nýbrž teprve začíná.

Sám o sobě ještě není zárukou skvělé kariéry v NHL. Ovšem u Nečasů v rodině už taky museli otevřít téma, zda Martina jako matka bude doprovázet, až odejde za moře. Jako před lety paní Jágrová.

„O tom jsme se bavili. Říkala jsem Marťasovi, ať se rozhodne sám a že pokud by chtěl, tak já se přizpůsobím a opravdu s ním půjdu a udělám, co bude potřebovat. Hokej je i můj život a on taky. Pro něj udělám všechno,“ slíbila Martina Nečasová.