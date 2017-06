Češi z NHL o Nečasovi: Má velkou šanci uspět! Voráček s ním mluvil u piva

Vyplnila se prognóza, že útočník Nečas půjde v draftu NHL vysoko. V prvním kole po něm sáhl tým z Caroliny, který sází na mladé hráče a nejlepší nováček extraligy za uplynulou sezonu má podle české elity dobře do zámoří nakročeno.

„Po Zlaté hokejce jsem si s ním dával pivo a už tehdy jsem mu to nesmírně přál. Myslím si, že dvanácté místo v draftu je skvělý úspěch pro český hokej. Martin je šikula. Budu držet palce, aby mu to v Carolině vyšlo už letos,“ věří Voráček.

K české naději, která letos pomohla brněnské Kometě k titulu, se za prosluněného počasí na jihu Moravy vyjádřil i gólman Flyers Michal Neuvirth. „Slyšel jsem, že je velice šikovný. Když v 17 letech pravidelně hraje za chlapy v extralize, o něčem to svědčí. Řekl bych, že v Carolině dostane šanci, i když tam prý Češi moc netáhnou. Je na čase, aby Hurricanes přesvědčil o opaku.“Z českého mládí se vedle Nečase dočkal vysokého umístění i forvard Filip Chytil. Odchovance zlínského hokeje si v prvním kole z 21. místa vybrali New York Rangers. „Filip to bude mít u Rangers těžší, než Nečas v Carolině, ale ve finále draft nic neznamená. Nezáleží na tom, z jakého místa vybrali před dvěma roky Pavla Zachu nebo teď Martina Nečase. Důležité je, aby se ukázali v co nejlepším světle a pořádně zabojovali o místo,“ myslí si brankář Ondřej Pavelec , který se od 1. července stane v NHL volným hráčem.

České hvězdy NHL promluvily o draftovaném Martinu Nečasovi. Jaké má český talent v zámoří šance? A co mu popřáli Voráček a spol.?

Fotbal s hokejisty vynesl Voráčkově nadaci přes 600 tisíc Hokej pro jednou reprezentační borci hodili stranou. Společně s dalšími osobnostmi si zahráli na fotbalovém turnaji Nadace Jakuba Voráčka, která podporuje léčbu roztroušené sklerózy. Na akci se objevil například letošní vítěz Zlaté hokejky David Pastrňák, herec Jakub Štáfek alias Julius Lavický z populárního seriálu Vyšehrad nebo Tomáš Ujfaluši, bývalý reprezentační fotbalista. Exhibici vyhrál tým hvězd z NHL a z prodeje lístků, tomboly a občerstvení bylo vybráno 609 714 korun na podporu nadace.