Ťuknu si to s McDavidem, vtipkoval Safin. Vomáčku nadchnul Nashville

PŘÍMO Z CHICAGA | Trvalo to věčnost. A nejen proto, že draft pokračoval po pátečním prvním kole zase až v sobotu. Než po 21. v pořadí Filipu Chytilovi přišel na řadu třetí český hráč Petr Kváča, rozdělily si kluby dalších 93 mladíků. Těsně po českobudějovickém brankáři si Edmonton vytáhl Ostapa Safina. Jeho 115. pozice, to bylo později, než se asi čekalo. Syn ruských rodičů radostí nejásal, ale ani zklamání na něm taky nebylo znát.

„Čekání bylo dost dlouhé, ale tohle je první krůček, takže se na to vůbec nekoukám. Pojedu na první rookie kemp a ukážu, že se ostatní mýlili. Musím převést, co ve mně je, a ukazovat všem, že to je dobře,“ svěřoval se útočník Sparty poté, co si oblékl oranžový dres Oilers. „Čekal jsem první dvě kola, ale tady nikdy nevíte. Taky jsem neměl moc dobrou sezonu. Jsem rád, že jsem aspoň byl vybraný. Si to ťuknu s McDavidem,“ smál se Safin.

Z celkem devíti českých hráčů, kteří prošli letošním draftem, jsou tři gólmani. Po Kváčovi šel na začátku šestého kola jeho jihočeský krajan Jiří Patera, mezi nimi trutnovský rodák Tomáš Vomáčka. Toho si vybrali finalisté Stanley Cupu z Nashvillu.

„Je to nepopsatelný pocit. Byl jsem dost nervózní a teď to ze mě všechno spadlo. Je neskutečné mít na sobě tenhle dres a logo. Děkuju všem, kdo mi pomohli, rodině, kamarádům. A je super, že nás vybrali tři. Je vidět, že se v Česku s gólmany pracuje dobře. Gratuluju Petrovi i Jirkovi, protože si to zasloužili,“ neskrýval nadšení Vomáčka.

Hokejově vyrůstal v Hradci Králové a naposledy působil v celku NAHL z Corpus Christi v americkém Texasu. Loni v létě dělal českou dvojku na Hlinkově memoriálu v Břeclavi, nově přechází do NCAA a měl by chytat za univerzitní tým v Connecticutu.

„Do Chicaga jsme přijeli s mamkou v pondělí a udělali si trošku dovolenou. Užili jsme si centrum, navštívili zoo a další parky. Táta s námi být nemohl. Je kapitánem na lodi a není doma. Teď je zrovna ve městě, kde jsem hrál naposledy,“ vyprávěl Vomáčka.

V Nashvillu vládne brankovišti Pekka Rinne, náhradníka mu dělá další Fin Juuse Soros. Ale i čeští brankáři mají ve městě country tradici. Marek Mazanec byl v minulém ročníku týmovou trojkou, v barvách Predators vyletěl mezi hvězdy Tomáš Vokoun.

„Přál jsem si dostat se právě sem a ono to vyšlo. Je to skvělá organizace, mají neskutečné fanoušky. To bylo vidět i při finále Stanley Cupu. Bojovali, byli skvělí, měli výborného gólmana. Škoda, že nevyhráli, ale třeba se to povede příště,“ dodal Tomáš Vomáčka.