Češi na draftu NHL: Mistři extraligy, brankáři Motoru či střelec Sparty

12. Martin Nečas (18 let, Carolina)

Český útočník Martin Nečas přišel na draftu NHL jako dvanáctý v pořadí a brala ho Carolina • Foto Profimedia.cz

Klub: Kometa Brno. Předešlá sezona: 41 zápasů, 15 bodů (7+8) a 16 TM.

Mnozí čekali, že jméno talentovaného útočníka mistrovské Komety zazní už v první desítce, ale nestalo se tak. Šikovného útočníka si jako dvanáctého v pořadí vybrali zástupci Caroliny, kde by měl bojovat o místo. Zda se přesune do zámoří už před touto sezonou, nebo ji odehraje v Brně, je otázkou nejbližších týdnů, ale už brzy by se měl rvát o NHL. „Byla můj sen a stále je. Udělám všechno, abych jednou mohl za Hurricanes hrát,“ řekl po své volbě český útočník.