Prcek vedle Gretzkyho. Takhle malý hráč v 1. kole draftu NHL ještě nebyl

Když před lety vstupoval do NHL Martin Havlát vzbuzovala stavba jeho juniorského těla v šatně obavy. Spoluhráči v Ottawě měli strach, že některý z gigantických predátorů formátu Scotta Stevense brzy seznámí mladého Čecha s kanadským zdravotním systémem. Tyhle doby jsou pryč a znovu to ukázal i víkendový draft. Edmonton tam z 22. pozice vybral Kailera Yamamota, nejmenšího a asi také nejlehčího hráče, který kdy v 1. kole přišel na řadu.

Wayne Gretzky vynikal na ledě hokejovým uměním. Kličky, přihrávky, góly, to byla jeho práce. Výškou a postavou byl průměrný, spíš úplně obyčejný. Přesto když stál o víkendu na pódiu v Chicagu a o kousek vedle něj byl nejnovější člen rodiny Oilers Yamamoto, byl mladík o kus menší, než legenda.

171 centimetrů a 67 kilogramů by pro něj byl ještě před pár lety pořádný handicap. Vyprávět by mohl Martin St.Louis, který nejen, že musel neustále okolí přesvědčovat o tom, co dokáže, ale draftem NHL ani neprošel. O prvním kole si mohl nechat tak maximálně zdát.

Nutno říct, že Yamamotovi pomohly dvě výtečné sezony ve WHL v týmu Spokane Chiefs. V té poslední byl s 99 body nejproduktivnějším hráčem klubu a šestým nejlepším mužem celé ligy. O jednu příčku za sebou nechal například i Codyho Glasse, který ho ale zase o 16. pozic předběhl na draftu a šel na řadu jako šestka.

„V tuhle chvíli už je v samotné NHL hned několik hráčů, kteří nám menším mohou být vzory. Například Johnny Gaudreau a Tyler Johnson. Musím jim poděkovat, že nám ušlapali cestičku," děkoval Yamamoto, jehož dědeček z otcovy strany je Japonec a babička z matčiny strany zase rodačka z Havaje.

Spojenectví s hvězdou Tampy Johnsonem je navíc větší, než jen to, že by se na něj osmnáctiletý chlapec díval jako na idol. Yamamoto s kreativním centrem trénuje, jeho matka kdysi pilovala chlapcovo bruslení.

„Sleduju jak hraje a jak se chová a přál bych si se mu jednou podobat. Je to skvělý člověk a kamarád a já doufám, že si proti němu jednou zahraju," řekl Yamamoto pro Yahoo.

K tomu bude ale přece jen třeba, aby se chlapec trochu vykrmil. „To musím, jsem vážně lehkej, potřebuju se dostat na nějakou váhu. Chce to aspoň 75 kilo," doplnil.