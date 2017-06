Jednou z Hvězd. Faksa o životě v Dallasu, zpackané sezoně i Dortmundu

Průlomovou a pro svou budoucnost velmi zásadní sezonu má za sebou hokejista Radek Faksa. Celou ji prožil v prvním týmu Dallasu, a přestože Stars překvapivě nepostoupili do play off, třiadvacetiletý forvard byl mezi jedenácti vyvolenými hráči, které si klub chránil během nedávného rozšiřovacího draftu NHL při vstupu Vegas Golden Knight do soutěže. Potěšilo ho to, v klubu chce působit co nejdéle.

"Byl jsem vcelku spokojený se svými výkony, to docela šlo. Dostával jsem hodně příležitostí a bylo vidět, že mi trenér hodně věří. Na ledě jsem se cítil super, jenže nám to nevyšlo po té týmové stránce. Měli jsme tým, který měl hrát o Stanley Cup, ale velká očekávání jsme nenaplnili. Neudělali jsme ani play off, takže zavládlo velké zklamání," řekl Faksa na dnešním setkání s novináři.

Opavský rodák stihl za 80 zápasů 33 bodů díky 12 gólům a 21 asistencím. Nyní jako chráněný volný hráč čeká na nový kontrakt. "Telefonujeme si s agentem. Nějakou první nabídku jsem dostal, všechno se to řeší, počítám, že začátkem srpna budu mít jasno," přiblížil Faksa.

VIDEO: Podívejte se na zatím poslední gól Radka Faksy v NHL

Chráněným hráčem byl i při rozšiřovacím draftu. Texaský klub tak zabránil možnosti, aby po něm sáhl nováček NHL z Las Vegas. "Určitě to potěší a zvedne sebevědomí, když vás tým ochrání a vedení s vámi počítá. Pomůže mi to. Dallas je navíc super město, máme skvělý tým a já jsem tam hrozně spokojený. Chtěl bych tam zůstat co nejdéle," prohlásil Faksa.

Stejně tak chce být co nejdéle pevnou součástí týmu. "Pořád to neberu tak, že bych měl něco jistého, to ostatně v NHL nemáte nikdy. Mezi úspěchem a neúspěchem je strašně málo... Zase mám co dokazovat s příchodem nového trenéra, abych potvrdil, že na to mám. S novou smlouvou budu chtít potvrdit, že tam patřím," připomněl Faksa nástup Kena Hitchcocka.

Lze čekat i další změny po návratu kouče, jenž dovedl v roce 1999 Stars až ke Stanley Cupu. "Už se to nesmí opakovat. S týmem, co jsme měli, se nesmí stávat, že skončíme po základní části. Myslím, že chtěli nějakou osobnost, která nad námi bude držet pevnou ruku," podotkl Faksa, jenž se rád adaptuje na jakoukoliv roli. "Pro mě je nejdůležitější, když se vyhrává. Takže přáním je postoupit do play off a hrát o Stanley Cup."

Navíc je otevřená šance, že by v týmu zůstal i další český forvard Aleš Hemský. "Bylo by super, kdybychom se opět sešli v týmu. Je vždycky bezva, když tam máte nějakého dalšího Čecha. Byl bych moc rád, kdyby zůstal," netají Faksa, pro něhož byl zkušenější parťák jedním z nejdůležitějších lidí v jeho okolí.

"Když mě povolali do prvního týmu, Aleš si mě vzal k sobě domů. Nemusel jsem být nikde po hotelech. A když se mi třeba tolik nedařilo, dal mi i nějakou radu. Byl hodně důležitou součástí mých začátků," řekl Faksa. "Pomohl mi hrozně moc; nevěděl jsem vůbec, jak to v NHL chodí, jak se obléká a podobně. Aleš má velké zkušenosti a vždycky mi pomohl, poradil, a když jsem byl vystresovaný, on jako flegmatik mě vždy uklidnil. Těžko bych si mohl vybrat v tomto směru někoho lepšího," dodal Faksa.

Mrzelo ho, že přišel o světový šampionát. "To rozhodnutí nebylo jen o tom, že nemám uzavřenou smlouvu. Musel jsem na magnetickou rezonanci s ramenem a manažer mě odmítl pustit s tím, že se mám vyléčit. I kdybych chtěl, nepustil by mě," prozradil Faksa.

Poprvé byli s Hemským a také s partnerkami společně i na dovolené, navštívili Japonsko a Thajsko. Stihl si také splnit sen v podobě návštěvy fotbalového utkání Borussie Dortmund. "Neskutečný zážitek. Možná ještě lepší než ta dovolená," smál se Faksa. "Byl jsem s přítelkyní na utkání Dortmund - Brémy. Padlo sedm gólů, Dortmund vyhrál 4:3 gólem z penalty chvilku před koncem, byla parádní atmosféra, vychytali jsme to úplně super," řekl Faksa.