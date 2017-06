Florida chce Jágra, ale má podmínku. Legenda by musela vzít méně peněz

O pokračování 45letého útočníka v NHL už není pochyb. Legendární křídelník se v tréninkovém středisku Panthers v Coral Springs připravuje na další sezonu a podle George Richardse z deníku Miami Herald by ji mohl opět odehrát v dresu Floridy.

Ta má ovšem při jednání o nové smlouvě jednu podmínku. Jaromír Jágr by musel pobírat méně peněz, než si vysloužil v předešlé sezoně.

Druhý nejproduktivnější hráč historie NHL patří i po čtyřicítce mezi nejlépe placené české hokejisty. Panthers ovšem nemůžou považovat čtyři miliony z uplynulé sezony za příliš velkou investici, když se jim zkušený útočník odvděčil 46 body (16+30) v kompletních 82 zápasech základní části.

To be clear, #FlaPanthers want Jaromir Jagr back just not at last year's money apparently. I assume he is seeing what else is out there. pic.twitter.com/B1m70QCOlo