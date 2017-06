Nečas má za sebou první trénink za Carolinu. Překvapil dobrou angličtinou

České barvy z šatny Caroliny v tomto ročníku postupně mizely. Jakub Nakládal se na soupisce Hurricanes mihl a po třech utkáních odešel do ruské Jaroslavle, Martin Frk klubu patřil téměř měsíc, ale zápasy hrál jen dva a putoval zpět do Detroitu a Andrej Nestrašil trávil čas spíš na tribuně a na farmě, než na ledě prvního týmu. V klubu navíc pro další sezonu nepokračuje. Prapor ale brzy může zdvihnout mladíček Nečas.

Osmnáctiletá naděje už si prostředí svého budoucího zaměstnavatele lehce osahala a zabruslila si s bandou dalších zelenáčů. Na začátek to ale byla celkem dřina. „Byl jsem na ledě poprvé asi po čtrnácti dnech, takže to bylo trochu drsnější. Navíc mám novou výstroj, takže jsem se první čtvrthodinu cítil trochu divně, ale pak už se to jen zlepšovalo. Bavilo mě to," usmíval se v šatně když ho zpovídali novináři.

Jaká bude další Nečasova cesta se zatím neví. „Uvidíme, zatím netuším, kde budu hrát," řekl útočník a nechal tak otevřenou cestu jak pro návrat do Komety, tak pro možné působení mezi kanadskými juniory. Teď ho čeká hlavně dřina na ledě a ve fitku, kde se chce dál zlepšovat a pracovat na pořádné figuře.

V tuto chvíli si zatím juniorský reprezentant zvyká na zámořský led a užívá si okolí a také to, že je z něj člen rodiny NHL. Velmi rychle si navyká na cizí prostředí a hokej s dalšími dravci, kteří se v příštích letech stejně jako on budou rvát o stejný dres, ho baví.

Novináře v šatně Canes samozřejmě také zajímalo, jakými znalostmi o týmu Nečas oplývá. „Jsou tu velmi dobří mladí hráči jako Sebastian Aho a Jeff Skinner," připomněl opory klubu a nezapomněl ani na Jordana Staala. „Je to skvělé pro budoucnost, uvidíme, jak bude vypadat za pět let," dodal.

Určitě sám doufá, že bude u toho.