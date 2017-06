Volní Češi na trhu NHL: V kurzu je Vrbata a Hanzal, Pavelec zřejmě dohrál

Žhavým zbožím na trhu volných hráčů NHL by měl být útočník Radim Vrbata, forvard Aleš Hemský patrně prodlouží v Dallasu, brankář Ondřej Pavelec nejspíš v zámoří skončí • FOTO: Koláž iSport.cz Připravte se! Otevíráme krám. V noci na sobotu se rozběhne trh s volnými hráči NHL a vedle zvučných zámořských jmen jako je Kevin Shattenkirk či Joe Thornton se objevují i čeští borci, kterým 1. července končí smlouvy v jejich dosavadních hokejových klubech. Někdejší i současné opory národního týmu mají v zámoří pořád svůj lesk a zájemců o jejich služby není málo. Mezi nimi jsou však i tací, kteří se zřejmě rozloučí s nejprestižnější hokejovou soutěží světa. Jak jsou na tom jednotlivé hvězdy z Česka?

Martin Hanzal Pozice: útočník

Věk: 30 let

Poslední klub: Minnesota Wild

Poslední sezona: 39 (20+19)

Zátěž pro platový strop: 3,1 milionu dolarů

Možní zájemci: Rangers, Islanders, Montreal, Pittsburgh, San Jose Jak si stojí na trhu volných hráčů NHL? Žhavé zboží V sezoně vyměnil Arizonu za Minnesotu. Chtěl hrát o Stanley Cup, což se mu nakonec nepovedlo, Wild vypadli hned v prvním kole. Majitel klubu Craig Leipold poté řekl, že zpětně výměny Hanzala za tři volby v draftu lituje. Je tedy jasné, že centr změní dres. V Minnesotě dal ve 25 zápasech jen pět gólů. Server nhl.com ho přesto označil za středního útočníka, o kterého se bude rvát nejvíc zájemců. Je silný, umí buly, je skvělý před brankou a poctivý směrem dozadu. Jako největší potenciální zájemce se zatím jeví New York Rangers.

Radim Vrbata Pozice: útočník

Věk: 36 let

Poslední klub: Arizona Coyotes

Poslední sezona: 55 (20+35)

Zátěž pro platový strop: 1 milion dolarů

Možní zájemci: Arizona, Chicago, Boston, Florida, Islanders, New Jersey

Jak si stojí na trhu volných hráčů NHL? Žhavé zboží Za málo peněz hodně muziky. Naposledy posbíral 55 bodů, z toho patnáct v přesilovce. Stále platí za vyhlášeného střelce, v základní části vypálil na soupeřovy brankáře 233 střel. Už před play off se o něm v souvislosti se změnou působiště spekulovalo. Tehdy to však nedopadlo a sám hráč si oddechl. Stěhovat se nechtěl. V Arizoně se mu líbí. Má tam dům, děti tam chodí do školy. Teď se ale o možném odchodu diskutuje znovu. Prioritou je pro něj ale setrvání u Coyotes. Nabídka smlouvy by měla přijít každým dnem.

Aleš Hemský Pozice: útočník

Věk: 33 let

Poslední klub: Dallas Stars

Poslední sezona: 7 (4+3)

Zátěž pro platový strop: 4 miliony dolarů Jak si stojí na trhu volných hráčů NHL? Někde se domluví V posledních letech je trochu v pozadí. Trápila ho zranění a nevyčníval zdaleka tolik, jako kdysi v Edmontonu, kde platil za jednoho z nejšikovnějších útočníků ligy. Před třemi lety se coby volný hráč upsal Dallasu. Tým ale cíl zisk Poháru zatím nesplnil. Hemský chce i tak pokračovat. Loni byl konečně celé léto zdravý, ale na Světovém poháru si zranil kyčel a vypadl na skoro celou základní část. Bodů zatím v Dallasu neposbíral zdaleka tolik, kolik by chtěl. I tak je ale pro tým cenný a měl by v něm setrvat. Hemský: Chci zůstat v Dallasu. Počítám s tím, že s penězi půjdu dolů

Roman Polák Pozice: obránce

Věk: 31 let

Poslední klub: Toronto Maple Leafs

Poslední sezona: 11 (4+7)

Zátěž pro platový strop: 2,25 milionu dolarů Jak si stojí na trhu volných hráčů NHL? Někde se domluví V Torontu má odehrány tři sezony. Je otázkou, zda přidá další. V NHL by se ale upíchnout měl. Kluby stále potřebují nesmlouvavé obranáře, kteří nechybují, umí rozehrát a zároveň se nebojí padnout po hlavě do střely nebo rozdat tvrdý hit. To všechno Roman Polák splňuje. O novou smlouvu si plánoval říct výkony v play off, avšak ve druhém zápase prvního kola si zranil nohu a musel na operaci. Právě zdravotní stav může být při shánění dalšího angažmá problém. Mateřské Vítkovice by ho jistě braly všemi deseti. Polák má ale stále na víc.

Ondřej Pavelec Pozice: brankář

Věk: 29 let

Poslední klub: Winnipeg Jets

Poslední sezona: 3,55 průměr, 88,8% úspěšnost

Zátěž pro platový strop: 3,9 milionu dolarů Jak si stojí na trhu volných hráčů NHL? V zámoří asi dohrál Pro bývalou obrovskou naději české brankářské školy byla uplynulá sezona v NHL pravděpodobně rozlučkou. Měl zraněné koleno a za Winnipeg zvládl odchytat jen osm utkání, zbytek sezony strávil na farmě. Sám prohlásil, že pokud nezíská angažmá v NHL, je možné, že ukončí kariéru. Jednocestný kontrakt mu těžko někdo nabídne, na dvoucestný by on nepřistoupil. A v Evropě chytat nechce. Přitom je mu stále teprve 29 let. Jeho nádrž je ale, zdá se, prázdná. Nevyužil potenciál a teď se nejspíš s nejlepší ligou planety rozloučí. Hašek o Pavelcovi: Jeho pozice není dobrá, v NHL to bude mít těžké