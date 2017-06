Jágr si stěžoval, že ho v NHL nechtějí a strhl vlnu. Ozvala se KHL i Španělé!

„Všude čtu, že volným hráčům volá deset až dvanáct agentů. Mně nikdo nevolá, a když volám já, tak mi to nikdo nebere,“ postěžoval si na svém Twitteru legendární Jaromír Jágr. Ve svých 45 letech se připravuje na další sezonu v NHL, ale zatím stále neví, kde ji stráví.

Napovědět by mohla sobota, kdy se otevře trh s volnými hráči, ale druhý nejproduktivnější hráč historie NHL tomu moc velkou šanci nedává. „Když jsem byl volný hráč v roce 1994, volali mi všichni generální manažeři. V roce 2017 mi nevolá žádný,“ pokračoval dobře naladěný útočník v tweetu, ke kterému připojil dvě fotky z obou zmíněných let.

Everywhere I look,I read:all FA getting calls from10-12teams. Me0 calls.On the contrary,I'm trying to call them,and no ones picking up.😀😳🇨🇿