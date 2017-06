Chytil si plní sny a už dává góly. New York objevuje také Lakatoš

Devět českých hráčů prošlo letošním draftem NHL a hned dva z nich zakotvili u slavných New York Rangers. Kromě loňského extraligového mistra Dominika Lakatoše by se v budoucnu do velkoměsta mohl přestěhovat také mladíček Filip Chytil, který byl zvolen hned v prvním kole. Ten už se v přípravném zápase s dalšími talenty Rangers prezentoval dvěma góly.

Splněný sen, to je charakteristika nového angažmá slovy teprve sedmnáctiletého Chytila, kterou se snažil popsat pocity z toho, že na draftu připadl právě Rangers. „Cítím se tu báječně a rovnou říkám, že udělám všechno pro to, abych jednou mohl hrát tady za New York," vykládal solidní angličtinou rodák z Kroměříže.

Chytil za sebou má hodně akční týden. Z domova putoval do Chicaga na draft, odtamtud do svého nového působiště v New Yorku, kde si ho s ostatními zelenáči už pečlivě prohlíží vedení mužstva. „Bylo to teď dost náročné, ale jsem rád, že jsem zase na ledě. To celé tady je pro mě skvělá zkušenost a já se snažím dřít na 100%," vykládal po svém příletu.

Get to know new #NYR Filip Chytil after he was selected 21st overall Friday night in Chicago. #NYRDraft. pic.twitter.com/8f5eJjQNqf — New York Rangers (@NYRangers) June 24, 2017

Pár dní na to už naskočil do přípravné bitvy s dalšími mladíky a v zápase mezi borci v tmavých dresech a světlých dresech pomohl k výhře 4:1 dvěma góly. „Hrálo se hodně rychle, bavilo mě to," řekl pro newsday.com po zápase, ve kterém nastupoval v útoku s Ty Ronningem a Dawsonem Leedahlem.

Další plány po konci kempu jsou pro Chytila zatím nejasné. Pravděpodobně ho čeká cesta domů a následně mládežnický reprezentační kemp. Kde bude střílet branky v příštím ročníku neví. V extralize má na kontě zatím čtyři a je možné, že tuhle bilanci bude rozšiřovat.

„Budoucnost budeme ještě řešit s trenéry a vedením, ale moc nemyslím na to, kde budu příští rok hrát. Udělám všechno pro to, abych hrál za Rangers a jestli povede cesta přes Zlín, nebo přes zámořskou juniorskou soutěž, se uvidí," řekl cílevědomě a nezapomněl dodat, že New York už si stihl zamilovat.

Světovou metropoli objevuje také další účastník kempu Dominik Lakatoš z Liberce, kterého vyfotografoval u Madison Square Garden kouč Bílých Tygrů Filip Pešán. Dvacetiletého útočníka Rangers draftovali ze 157. místa.