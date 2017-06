TOP 6 hvězd na prodej! V zámořské NHL se otvírá trh s volnými hráči

Kdo z volných hráčů dostane lepší kontrakt? • FOTO: Koláž: iSport.cz V pořadí devátém vydání magazínu stanice ESPN „Body Issue“ je i fotka Joea Thorntona a Brenta Burnse. Stojí tváří v tvář zapření do hokejek jak při vhazování. Jsou nazí, jejich těla zakrývají jen vousy a tetování. Ten výjev se brzy může stát skutečností. Tedy v tom smyslu, že ze dvou parťáků ze San Jose už budou soupeři. Zítra se otevře trh s volnými agenty. V předstihu už podepsali nové smlouvy třeba Burns, T.J. Oshie, Jamie Benn, Victor Hedman nebo Brad Marchand. Na seznamu neomezených volných hráčů se však pořád najde dost zajímavých jmen. Server iSport.cz představuje nejžádanější zboží ze zbytku světa.

Kevin Shattenkirk (obránce) Kevin Shattenkirk • Foto Reuters / Charles LeClaire-USA TODAY Sports Poslední klub: Washington Capitals

Věk: 28 let

Poslední sezona: 80 zápasů, 56 bodů (13+43)

Zátěž pro platový strop: 4,25 milionu dolarů

Možní zájemci: Tampa Bay, Rangers, New Jersey Nejlepší bek, který je k mání, a nejobletovanější volný hráč na trhu. V obraně St. Louis, jedné z nejlepších v lize, patřil mezi čtyřku nejvytíženějších zadáků. V minulé sezoně dosáhl svého bodového maxima a v celé lize byl čtvrtý mezi beky. Od nástupu do NHL před sedmi lety je desátým nejproduktivnějším obráncem. Před play off si ho najali Capitals, ve vyřazovacích bojích moc neuchvátil (1+5 ve 13 zápasech) a Washington vypadl ve druhém kole. V Capitals nehodlá pokračovat, jsou asi mimo hru taky proto, že se finančně dost vyčerpali podpisem nové smlouvy s T. J. Oshiem. Do zástupu uchazečů se zařadila Tampa, ačkoli Shattenkirk už v lednu zamítl výměnu právě do Lightning. A podle svého účtu na Twitteru se cítí Newyorčanem.

Joe Thornton (útočník) Joe Thornton • Foto Reuters / Kelley L Cox-USA TODAY Sports Poslední klub: San Jose Sharks

Věk: 37 let

Poslední sezona: 79 zápasů, 50 bodů (7+43)

Zátěž pro platový strop: 6,75 milionu dolarů

Možní zájemci: San Jose, Los Angeles, Anaheim, Arizona, Vancouver, Vegas, Rangers Těžko si představit, že tenhle vousáč bude hrát jinde než v San Jose, kde strávil jedenáct a půl sezony. Předpokládá se, že 38letý „Jumbo Joe“ může v Sharks pokračovat, ovšem zřejmě na úkor parťáka Patricka Marleaua. Jeden z nejlepších nahrávačů ligy začínal v Bostonu, v celkem 1446 zápasech základní části NHL nasbíral 1391 bodů. Za dvacet sezon hrál šestnáctkrát play off, třikrát si zahrál finále konference. Před rokem pomohl San Jose do finále Stanley Cupu, na začátku sezony Kanadě k vítězství ve Světovém poháru. V sezoně dal jen sedm gólů, pár ještě k tomu do prázdné branky. Ale připsal si slušnou porci bodů a vyhrál přes polovinu svých vhazování. Stáj měnit nechce, ale údajně žádá tříletou smlouvu, zatímco Sharks preferují krátkodobější kontrakt.

Alexander Radulov (útočník) Alexander Radulov • Foto Profimedia.cz Poslední klub: Montreal Canadiens

Věk: 30 let

Poslední sezona: 76 zápasů, 54 bodů (18+36)

Zátěž pro platový strop: 5,75 milionu dolarů

Možní zájemci: San Jose, Edmonton, Montreal, Vegas Asi se zbláznil. Podle TSN žádá šestiletý kontrakt za sedm mega ročně. V základní části byl ruský divoch druhým nejproduktivnějším hráčem Canadiens, předčil ho pouze Max Pacioretty. Ze svých 54 bodů nasbíral 16 v přesilovkách. V šesti zápasech play off se taky činil (2+5), rozhodoval zápasy. Hodně se poukazovalo na to, jak ho zklidnila manželka a narození syna. Jenže Rus s uhrančivým pohledem se rozvádí. Nikdo neví, jestli se zase neutrhne ze řetězu a co s ním provede, až místo dosavadní roční smlouvy dostane pořádnou raketu, i když by rád zůstal. „Máme své limity,“ řekl však GM Marc Bergevin už v březnu, kdy Radulov odmítl prodloužit o osm let. Teď nikam nespěchá, taky proto, že kontrakt chce kvůli dělení s bývalkou uzavřít údajně až po rozvodu.

Patrick Marleau (útočník) Patrick Marleau • Foto Reuters Poslední klub: San Jose Sharks

Věk: 37 let

Poslední sezona: 82 zápasů, 46 bodů (27+19)

Zátěž pro platový strop: 6,67 milionu dolarů

Možní zájemci: San Jose, Rangers, Boston, Toronto, Carolina, Nashville, Los Angeles Zdrženlivý veterán v Sharks prožil celou dosavadní kariéru. Jeho další budoucnost je však nejistá. V září mu bude 38 let, počtrnácté v kariéře se za sezonu trefil aspoň dvacetkrát, v té předchozí byl dokonce gólově úspěšnější než v předchozích dvou. Vládne historickým tabulkám klubu v počtu branek (508), bodů (1082) i sehraných zápasů (1493). Před rokem pomohl San Jose do finále Stanley Cupu. Klub stojí před těžkou volbou, musí řešit i dalšího ostříleného borce Joea Thorntona. GM má dilema i vzhledem k nástupu mladších křídel Melkera Karlssona a Joonase Donskoie. „Pořád se cítím ještě na dalších pět dobrých sezon. Možná víc,“ nechal se slyšet Marleau. Kde je prožije, bylo ve hvězdách. Zájem mělo i dost jiných klubů.

Chris Kunitz (útočník) Chris Kunitz • Foto Reuters / Charles LeClaire-USA TODAY Sports Poslední klub: Pittsburgh Penguins

Věk: 38 let

Poslední sezona: 71 zápasů, 29 bodů (9+20)

Zátěž pro platový strop: 3,85 milionu dolarů

Možní zájemci: Pittsburgh, Anaheim, Edmonton, Calgary, Winnipeg Kdo ví o tom jak vyhrávat víc než čtyřnásobný vítěz Stanley Cupu (Anaheim 2007, Pittsburgh 2009, 2016, 2017)? Z pohledu ofenzivy zažil nejhorší sezonu, ale do týmu může vnést moudrost a rozvahu zkušeného veterána. V posledním play off dal dvě branky, na trefu čekal od února, celkem 34 utkání. V sestavě Penguins byl často zaparkovaný ve čtvrtém útoku. V sedmém finále Východní konference proti Ottawě si však připsal tři body (2+1) a vítězným gólem vystřelil Pittsburghu postup do velkého finále. Kunitzovi bude koncem září 37 let, v 884 zápasech dlouhodobé soutěže NHL si připsal 580 bodů. Spoustu jich nabral v předchozích letech po boku Sidneyho Crosbyho. Během vyřazovacích bojů ale předvedl, že i v omezené roli je schopen odvádět obstojné služby.