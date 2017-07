Jaromír Jágr končí na Floridě! Nedohodl se s klubem na smlouvě

Pětačtyřicetiletý Jágr přišel na Floridu v únoru 2015 z New Jersey a následně dvakrát podepsal s klubem roční smlouvu. Zámořská média v minulých dnech informovala o tom, že Panthers mají o služby kladenského odchovance enormní zájem i nadále, požadovali však snížení jeho platu.

Nejproduktivnější Evropan v historii NHL v minulé sezoně vydělal včetně bonusů 5,515 milionu dolarů. V 82 zápasech základní části nasbíral 46 bodů za 16 branek a 30 asistencí a byl čtvrtým nejproduktivnějším hráčem týmu. Florida však do play off nepostoupila.

Jágr doposud v NHL hrál za Pittsburgh, Washington, New York Rangers, Philadelphii, Dallas, Boston, New Jersey a Floridu, na kontě má 1711 zápasů a 1914 bodů za 765 branek a 1149 asistencí. V play off Jágr zaznamenal ve 208 duelech 201 bodů za 78 gólů a 123 přihrávek.

Pokud by v NHL pokračoval, mohl by se stát rekordmanem v počtu odehraných zápasů. K vyrovnání vedoucího Gordieho Howea mu chybí 56 utkání.