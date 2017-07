Jágr k Flyers? Jdeme jiným směrem, říká GM. Fanoušci Vegas ho chtějí

Ještě před týdnem to vypadalo nepravděpodobně, ale teď je to jasné. Jaromír Jágr bude měnit adresu a Floridu po dvou úspěšných sezonách opustí. Jaký pro něj bude další domov? Kdo ví. Jako jisté se jeví, že to nebude jeho první zaměstnavatel po návratu z Ruska, tedy Philadelphia. Generální manažer Flyers Ron Hextall tuto informaci potvrdil. Ve svém kádru by ale Jágra rádo vidělo mnoho fanoušků například ti z Las Vegas.

Když vyskočila v médiích zpráva, že Jágr dál nebude těšit fanoušky mužstva Florida Panthers a čeká ho putování trhem s volnými hráči, mnohé napadlo, že návrat do Philadelphie by mohl být řešením.

Český veterán tam zažil po návratu z KHL hodně vydařenou sezonu, pozvedl morálku kabiny a například Claude Giroux vedle něj zažil nejlepší sezonu své kariéry. Flyers tehdy postoupili také do 2. kola bojů o Stanley Cup, a to se jim od té doby znovu nepovedlo...

Milovníci mužstva v oranžových dresech, kteří by tento comeback uvítali, ale nemusí ani spekulovat. Generální manažer Ron Hextall totiž okamžitě vyloučil zájem Flyers o služby pětačtyřicetiletého hokejisty.

„Chovám k němu a všemu, co pro hokej udělal, velký respekt, ale tímhle směrem teď náš klub nemíří," řekl v neděli pro philly.com a popřel tak, že by si dokázal Jágra představit jako křídlo v některé z nižších útočných formací a pak jako následného specialistu na přesilové hry.

Jágr sice v uplynlém roce zaznamenal jen 16 branek, což je nejméně ze všech kompletních ročníků, do kterých kdy v NHL naskočil, ale přidal k tomu parádních třicet nahrávek. Navíc 16 gólů je pořád o dva zásahy více, než kolik dal v poslední sezoně Claude Giroux...

Každopádně hlas vedení z Philadelphie zní celkem dost jasně, takže je třeba jít dál. A proč ne například do Vegas? Fanoušci na sociálních sítích (ano, i nový klub už má své fanoušky) by Jágrovu zarostlou tvář na ledě určitě uvítali. Například na oficiálním klubovém účtu Redditu už mají fanoušci svou vlastní skupinu, kde hlasují pro to, aby hokejová legenda do klubu zamířila.

„Pojďme si to říct na rovinu, tenhle tým v prvním roce nebude stát za nic. Měli bychom podepsat Jágra a dát fanouškům aspoň něco, z čeho by měli radost. Navíc mladé hráče by naučil morálce a nastavil by v šatně herní kulturu," myslí si jeden z fanoušků.

Zájem mají ale také příznivci dalších klubů. Ozvali se z Edmontonu, Calgary, či NY Rangers. Však se podívejte na tyto tweety.

Me waiting for Jagr to sign a contract with the Oilers: pic.twitter.com/nhaN4y3JwG — Kris (@KrisMP93) July 3, 2017

Radulov at 5v5 last year: 8 goals and 23 assists in 1113 minutes.



Jagr at 5v5 last year: 8 goals and 25 assists in 1129 minutes.



Too old? — Andrew Berkshire (@AndrewBerkshire) July 2, 2017

#Flames question of the day: Would you like to see Jaromir Jagr sign with Calgary? — CGY Trade Central (@cgytradecentral) July 1, 2017