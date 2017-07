Hanzal touží po úspěchu. Pro Dallas bude dobrou volbou, říká bývalý kouč

Bylo jasné, že se po něm jenom zapráší. V zámoří si totiž Martin Hanzal během poslední dekády vydobyl vynikající jméno. Navíc patří mezi urostlé centry, o které je v současné době velký zájem. Moc žádanějších hráčů letošní trh nenabízel.

O služby českého obra se zajímalo hned několik klubů. Boj nakonec vyhrál Dallas. „Co se týče vhazování, je to jeden z nejlepších centrů v lize. Jeho schopnosti vylepší mnoho aspektů naší hry,“ chválí si novou akvizici generální manažer Jim Nill.

Český útočník o novém angažmá promluvil v rámci telefonického rozhovoru pro oficiální stránky NHL takřka ihned. „Jsem nyní opravdu, opravdu, opravdu šťastný. Je to velká výzva, kterou rád přijmu. Mám hlad po vítězství a věřím, že tohle je vítězný tým,“ sdělil Hanzal.

Promluvit si už stihl také s novým trenérem Kenem Hitchcockem, který po nepovedené minulé sezoně nahradil odvolaného Lindyho Ruffa. Hitchcock slíbil Hanzalovi podobný čas na ledě, na který byl zvyklý v Arizoně, a také místo před brankou v přesilových hrách. „Je výborný na vhazování,“ potvrdil spíše defenzivní trenér, který v roce 1999 dovedl Stars k zatím jedinému Stanley Cupu v historii.

Dallas musí zlepšit obranu, novou jedničkou bude Bishop

Hanzal se stane součástí nucené přestavby defenzivních řad Dallasu, který v uplynulém ročníku i kvůli řadě zranění vybouchl. Do sezony vstupovali Stars v roli jednoho z největších favoritů na Stanley Cup, realita byla však zcela jiná. V Západní konferenci skončili s hlubokou ztrátou na postup až na 11. místě a na play off se Jamie Benn a spol. koukali jen v televizi.

Největším problémem byla s 262 inkasovanými góly obrana. Horší bylo jen beznadějně poslední Colorado. Vedení týmu v čele s GM Nillem tak muselo začít jednat. Brankovišti v posledních dvou sezonách vládli finští veteráni Kari Lehtonen a Antti Niemi, kteří si kvůli vysokým smlouvám a jim neodpovídajícím výkonům vyslechli řadu kritiky.

Novou jedničkou by se v několika příštích letech měl stát Ben Bishop, v současné době jeden z nejlepších brankářů v lize, jehož práva získal Dallas v květnu z Los Angeles a rázem se s ním dohodl na šestileté smlouvě. Lehtonen zaujme pozici dvojky, Niemi byl ze zbytku smlouvy vyplacený a už se upsal Pittsburghu. Obranu na konci června doplnil také nesmlouvavý Marc Methot.

Vytříbit defenzivní řady přišel také Hanzal, jenž by měl zaujmout pozici třetího centra za Tylerem Seguinem a Jasonem Spezzou. Většinu zápasů by měl nastupovat proti elitním formacím soupeře. „Myslím, že bude pro Dallas dobrou volbou. Je to velmi solidní obousměrný centr a ve spojení s Hitchcockem to bude dobré,“ řekl trenér Dave Tippett, který Hanzala několik let vedl v Arizoně.

Hanzal se v Dallasu setká s krajanem Radkem Faksou. Ryze český útok ovšem v týmu nevznikne, jelikož další Čech z Dallasu Aleš Hemský v pondělí podepsal smlouvu v Montrealu.