Toronto má svého veterána. Takový krok si letos můžeme dovolit, říká GM

A pak, že po třicítce se pro NHL měníte v mrtvoly. Ani nápad. Patrick Marleau a Joe Thornton se téhle větě mohou jen smát a přehazovat u toho miliony vidlemi. Až se liga na podzim rozjede, oběma bude 38 let. Status volných hráčů jim nevydržel ani dva dny. Chtěli dál hrát spolu za San Jose, to je vlastně jediná drobnost, která neklapla, jak si přáli. Oba ale získají balík.

Thornton v Sharks zůstal, podepsal roční kontrakt na 8 milionů dolarů. Marleau se domluvil s Torotnem na 18,75 milionech, které dostane během dalších třech let.

Hlavně ten delší podpis budí hodně vášní. Maple Leafs jím přešvihli platový strop o 1,6 milionu, podepsat musí ještě Zacha Hymana a Connora Browna. Takže? Další výdaje na obzoru. Někdo musí na úkor astronomického podpisu jednoho veterána pryč. Vypadá to nejspíš na Jamese van Riemsdyka.

„Je to o tom, že ne každý den je před vámi možnost získat hráče, jakým je Patrick. Když vidíte jeho bruslení, je pořád na velmi vysoké úrovni. Navíc ho můžete využít v každé herní situaci, zapadá do našeho systému. Potřebovali jsme naší sestavě dodat hloubku a on ji dodá,“ komentoval svůj krok generální manažer Lou Lamoriello.

Má mladý tým, chtěl k němu dodat veterána, který ho zvedne zase o kousek výš, až půjde o play off. Sháněl někoho, komu výkonnost ještě nepadá, nastupoval v play off a vítězil. Tyler Bozak nebo Nazem Kadri, zkušení útočníci Toronta, tohle nabídnout nemohou. Celou kariéru hrají u Maple Leafs a jsou zvyklí, že sezona jim končí před play off. Nenaučí hvězdného Austona Matthewse vyhrávat.

Poslední Marleauovy sezony: 2016-17

zápasy 82, body 46 (27+19) 2015-16

zápasy 82, body 48 (25+23) 2014-15

zápasy 82, body 57 (19+38) 2013-14

zápasy 82, body 70 (33+37) 2012-13

zápasy 48, body 31 (17+14)

Marleau hrál před rokem finále Stanley Cupu, třikrát z posledních čtyř sezon nastřílel minimálně 25 gólů.

Jenže taky je to hráč, na kterého roky předtím v Sharks házeli, že není lídr a že kvůli němu tým končí v play off brzy, protože se nedokáže vymáčknout nadoraz, když o něco jde. Pomalu každé léto se řešila jeho výměna.

Risk? Na sto procent. Ale pokud Lamoriello nutně potřeboval veterána, moc na výběr neměl. Jarome Iginla je za zenitem, Alexandr Radulov platí pořád za neřízenou střelu, Jaromír Jágr dal ve Stanley Cupu naposledy gól před pěti lety, Shane Doan by přicházel z Arizony, takže další prostředí, kde se hlavně prohrávalo.

O Marleaua byl zájem a Toronto tedy muselo cenu vyšroubovat nahoru. „Nějakou chvíli jsem se rozhodoval, ale nakonec jsem to udělal a jsem si jistý, že to byla dobrá volba,“ zamotal veterán do tradiční formulky, jaká je čest obléci dres nového klubu i informaci, že vybírat z čeho rozhodně měl.

„Načasování takového příchodu je, podle mě, perfektní. Letos si takový krok můžeme dovolit a posílit o takového hráče, tak jsme se do toho pustili,“ dodal Lamoriello. Podle nhl.com čeká na novou posilu místo v první lajně vedle Matthewse a Nylandera.