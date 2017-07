Chcete věrnost, kupte si psa. Proč se Radulov vykašlal na Montreal?

Před rokem vložil generální manažer Montrealu Marc Bergevin do Alexandra Radulova velkou důvěru. Nad smlouvou na 5,75 milionů dolarů pro ruského raubíře si mnozí experti jen klepali na čelo. Sezonu měl ale útočník skvělou. Kdo u vyjednávání nového kontraktu čekal alespoň špetku vděku a projevení loajality, ten se šeredně mýlil.

O tom, kam Alexander Radulov zamíří po povedeném roce u Canadiens, se spekulovalo už zhruba od ledna. Prodlouží v Kanadě, nebo si vydupe větší peníz u konkurence? Nakonec bylo správně za bé. Ruský forvard se upsal Dallasu na pět let. Smlouva mu celkem vynese 31,25 milionů dolarů. Jen v následujícím ročníku si pak přijde na 8 milionů!

Dlouho to přitom vypadalo, že se dohodne s Montrealem. „Jednali jsme s ním. Dokonce jsme mu předložili velmi lákavou nabídku, ale on se rozhodl, že půjde na trh,“ krčil rameny manažer Habs Marc Bergevin.

Byl to právě on, kdo dal Radulovovi, který z NHL už jednou v roce 2008 zbaběle utekl zpátky do Ruska, šanci. Když pak dostal Bergevin v neděli otázku, zda od hráče nečekal větší loajalitu, odvětil jen suše: „Pokud chcete věrnost, kupte si psa.“

Servítky si nebral ani při svých dalších vyjádřeních. „Kdybych vám řekl, jaké měl původně požadavky, sedli byste si na zadek,“ uvedl manažer. Podle Tonyho Marinara z kanadské stanice TSN měl chtít Radulov kontrakt na osm let. Později prý slevil, ovšem ještě v červnu žádal šestiletou smlouvu na 42 milionů.

Montreal mu nakonec nabídl smlouvu na pět sezon s výdělkem 31,25 milionu dolarů. Tedy totožné podmínky, pod jaké se podškrábl Dallasu. Proč to udělal? Za vším hledej peníze.

V Kanadě i všech amerických státech se totiž liší daně. Zatímco v Dallasu je daň z příjmu 38,9 procent, v Montrealu je to 53 procent! Pokud by tedy Habs chtěli nabídku Stars reálně dorovnat, museli by Radulovovi nabídnou o téměř dva miliony na rok víc.

Sám 31letý Rus podobné úvahy popřel. „O nic takového nešlo. S Dallasem už jsem se domluvil dřív. Bylo by ode mě nefér, kdybych to měnil,“ řekl.

V Česku nepříliš populárního hráče může v Montrealu nahradit zkušený český šikula Aleš Hemský, jenž se do tradičního klubu přesunul právě z Dallasu.