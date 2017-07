McDavid se stane nejlépe placeným hráčem NHL. Kdo jsou další boháči?

Sto milionů dolarů za osm let. Největší talent současného hokeje Connor McDavid podepsal ve středu novou, astronomickou smlouvu s Edmontonem, díky níž si vydělá v přepočtu 2,3 miliardy korun. Což je stále výrazně méně oproti hvězdám z dalších zámořských sportů. Například v basketbalové NBA by kapitán Oilers zaujal až 76. místo v žebříčku nejvyšších platů. Podívejte se na další boháče, kteří v nadcházející sezoně NHL zaberou klubům nejvíce místa pod platovým stropem. Nejlépe placeným Čechem je Jakub Voráček z Philadelphie.

věk: 20 let pozice: útočník průměrný plat: 12,5 milionu dolarů (287,5 mil. korun) - začne platit až od sezony 2018/19

V nadcházejícím ročníku budou nejvíce místa pod platovým stropem zabírat hlavní strůjci úspěšných sezon Chicaga – Patrick Kane a Jonathan Toews. Oba v červenci 2014 podepsali na chlup stejné smlouvy, díky kterým si za 8 let vydělají 84 milionů dolarů (cca 1,932 miliardy korun). Americkému šikulovi se výrazně povedla sezona 2015/16, ve které vyhrál bodování se 106 body. Od příštího ročníku se však bude muset obejít bez parťáka Artěmije Panarina, který byl vyměněný do Columbusu.

věk: 28 let pozice: útočník průměrný plat: 10,5 milionu dolarů (241,5 mil. korun)

věk: 29 let pozice: útočník průměrný plat: 10,5 milionu dolarů (241,5 mil. korun)

věk: 29 let pozice: útočník průměrný plat: 10 milionů dolarů (230 mil. korun)

Ještě čtyři sezony bude v platnosti současná smlouva ruského kanonýra z Washingtonu. Ovečkin, u kterého se po posledním ročníku vyrojily spekulace o možné výměně, ji podepsal v lednu 2008 a během 13 let mu zaručila 124 milionů dolarů (cca 2,852 miliardy korun). Od poslední výluky v sezoně 2012/13 se už podobně dlouhé smlouvy podepsat nesmí, maximální délka je osm let.

věk: 31 let pozice: útočník průměrný plat: 9,54 milionu dolarů (220 mil. korun)

Současný kapitán Dallasu vyzrál až v pozdějším věku. Na draftu v roce 2007 si ho Stars vybrali až ze 129. místa a v tu dobu asi ani netušili, jak velkou rybu ulovili. Jamie Benn se totiž vypracoval v takovou hvězdu, že mu od nadcházející sezony začne platit kontrakt na celkovou částku 76 milionů dolarů (1,748 miliardy korun), které bude pobírat po dobu osmi let. Rodák z Britské Kolumbie v příští sezoně povede nabitý tým Stars, který posílil o brankáře Bishopa a útočníky Hanzala s Radulovem.

věk: 27 let pozice: útočník průměrný plat: 9,5 milionu dolarů (218,5 mil. korun)

Jevgenij MALKIN (Pittsburgh Penguins)

věk: 30 let

pozice: útočník

průměrný plat: 9,5 milionu dolarů (218,5 mil. korun)

Možná se to nezdá, ale dlouholetá opora Pittsburghu vstoupí na podzim už do 12. sezony v NHL. Za kariéru si už Malkin vydělal pořádný balík, díky současné smlouvě si od ročníku 2014-15 vydělává v průměru 9,5 milionu dolarů (cca 218,5 miliardy korun) za sezonu. Pro Penguins to byla určitě výhodná investice, jelikož Malkin v posledních dvou sezonách týmu výrazně pomohl k zisku dvou Stanley Cupů.