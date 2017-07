Z Pravčic do New Yorku? Hrál jsem i prvního centra, je nadšený Chytil

Z Manhattanu, kde zíral na mrakodrapy, domů do Pravčic. Na pár dní, než se s Filipem chytilem zase začne točit svět. Soustředění a zápasy za reprezentační dvacítku, ostrý nájezd do přípravy extraligového Zlína… A pak? „Teď bych NHL asi hrát nemohl, musím zesílit,“ říká 21. hráč nedávného draftu, jenž se vrátil z development campu NY Rangers. Plný zážitků.

Na kempu nadějí Rangers byl obdivovatel Jaromíra Jágra v sedmnácti nejmladší. Přesto zlínský odchovanec Filip Chytil nastupoval v tréninkových bitvách v první lajně, dával góly a ukázal, že může být budoucností slavného klubu z New Yorku. „Udělám vše pro to, abych se dostal do sestavy co nejdřív. Už doteď jsem hodně pracoval, ale když jsem viděl, jak tam všichni hokejem žijí, dalo mi to ještě větší motivaci,“ líčí talentovaný centr po návratu z Ameriky.

Co jste prožil na development campu?

„Po draftu jsme se přesunuli z Chicaga na okraj New Yorku, do města to byla hodina cesty. V tréninkovém centru White Plains jsme už měli všechno nachystané. Šlo znát, že je to zázemí jednoho z nejslavnějších klubů NHL. Neskutečné! Všechno u sebe, nemuseli jsme nikam chodit a jezdit. Hned po tréninku jsme měli připravené jídlo, starali se o nás dokonale. Bylo nás tam kolem třiceti plus čtyři gólmani.“

O jaký výběr šlo?

„Byli tam hráči Rangers z letošního draftu, kluci z univerzit, z KHL, z farmy v Hartfordu, i ti co nebyli draftovaní… Samí mladí, co se chtějí dostat do NHL. První dva dny jsme podstupovali testy, pak jsme střídali sucho a led. K tomu jsme hráli tréninkové zápasy proti sobě. Tři ve třech dnech. Moc jsem si to užil.“

I samotný hokej?

„Na užším hřišti se mi to zdálo rychlejší než v reprezentaci a v extralize. Hrál se tvrdý, fyzicky náročný hokej, souboje se dohrávaly. Ale žádné bitky nebyly. Mně takový styl vyhovuje, po první třetině úvodního utkání jsem si zvykl. V lajně jsem měl šikovné spoluhráče. Měli jsme hodně šancí, dávali góly. Byla to pro mě výborná zkušenost.“

Mohly vám výkony pomoct nebo naopak uškodit vzhledem k budoucnosti v prvotřídní organizaci?

„Neumím říct, jak moc to bylo důležité. Všichni z klubu nás znají a chtěli nás poznat ještě víc. V našem týmu jsem hrál prvního centra. Jeden zápas jsme vyhráli, další dva prohráli. Jsem rád, že jsem mohl poznat nové kluky z Kanady a Ameriky.“

720p 360p REKLAMA Nečas a Chytil po draftu NHL: Vybrali si je v Carolině a NY Rangers • VIDEO iSport TV

A také libereckého útočníka Dominika Lakatoše…

„Jasně, hodně času jsem trávil s ním a ještě se slovenským brankářem Adamem Huskou, který chytá už dva roky na americké univerzitě. Skamarádil jsem se také se Švédem Liasem Anderssonem, sedmičkou draftu. Byli jsme spolu na pokoji.“

Cítil jste, že jste minimálně stejně dobrý jako ostatní?

„To se těžko posuzuje. Netroufnu si říct, jestli jsem vyčníval. Byl jsem v kempu úplně nejmladší, některým bylo dvacet dvaadvacet let. To už jsou vyspělí chlapi. Mě to motivuje, abych byl lepší než oni. Ještě jsem úplně nedospěl.“

New York je úplně jiný svět

Na stáži tam byl ve stejnou dobu český trenér Filip Pešán, že?

„Ano, potkávali jsme se často. I pro něj to musela být výborná zkušenost a odměna za to, že dva roky po sobě přivedl Liberec do finále extraligy. Tohle by v Česku nemohl vidět. Byl s námi i na ledě při tréninku, pak seděl na tribuně. Nevím přesně, jakou tam měl náplň. Je to výborný trenér, mám ho teď ve dvacítkách.“

Stejně jako jeho asistenta Rostislava Vlacha, který vám dal premiérovou šanci v extralize. Ideální spojení pro vás, ne?

„Měli jsme se dvacítkou první kemp v Salcburku a bylo to skvělé. Myslím, že je to vynikající dvojice. Brzy máme repre sraz v Brně, čekají nás dva zápasy proti Švýcarům. Pak hrajeme dvakrát proti Finsku. Uvidíme, co bude potom se mnou dál. Určitě se ale zapojím do přípravy ve Zlíně.“

Stihl jste prohlídku centra New Yorku?

„S celým týmem i s trenéry jsme byli na Manhattanu, Times Square, v Central Parku. To je úplně jiný svět. Je můj sen hrát NHL v New Yorku. Obrovsky na mě zapůsobila návštěva haly Madison Square Garden. Je nádherná. Na nákupy moc času nebylo. Přivezl jsem si kšiltovky Rangers a dres z draftu. Celé to bylo náročné. Neříkám, že nejsem unavený, cestování bylo hodně. Pár dní si doma odpočinu.“

Tušíte, zda vás nechají Rangers ještě rok v extralize?

„Vůbec nevím, co mají v plánu. Ještě mi to neoznámili. Rád bych zůstal ve Zlíně, sezona v extralize mi může hodně dát. Ale možností je víc. Na NHL teď asi ještě nemám, musím hlavně zesílit. Po celém těle. To je nejdůležitější a udělám pro to vše. O mojí hře jsme se bavili, samozřejmě se dá zlepšovat i hodně věcí na ledě.“