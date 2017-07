V Rangers po letech vítají Čechy! Šanci má ale (zatím) jen Pavelec

Dominik Lakatoš a Filip Chytil patří od draftu Rangers • FOTO: Koláž: iSport.cz / Profimedia / Twitter:@bilitygrilbc Jste mladí, jste v Rangers, jste bez šance hrát? MI-NU-LOST. Filip Chytil a Dominik Lakatoš, dva draftovaní Češi, mohou těžit z toho, že se tým nachází ve fázi přestavby. Z brankáře Ondřeje Pavelce se navíc může stát čarodějův učeň. V rukou ho bude mít Benoit Allaire, jeden z nejlepších gólmanských koučů současnosti. Takže? Dobrý den, New Yorku! Češi jsou zase tady. Podívejte se na jejich šance, že se už letos ukáží v dresu slavné organizace.

Filip CHYTIL (17 let) Šance, že si letos zahraje za Rangers: 0 % Útočníka Filipa Chytila si na letošním draftu vybrali Rangers z 21. místa • Foto Profimedia Vzhledem k tomu, jaká byla v minulých letech politika Rangers, v organizaci celkem scházejí mladí útočníci s potenciálem dělat z beků trumpety. On sem patří. Když měl klub dobrého mladého hráče, střelil ho za veterána, aby vyladil všechno k zisku Stanley Cupu. Vyšlo jenom jedno finále a jinak nic. Tým se brzy bude stavět úplně nový. Před Filipem Chytilem je ještě hodně práce, potřebuje zesílit, jednou se adaptovat na zámořský styl, ale konkurenci rozhodně nemá tak obrovskou, zámořskou, jaká by ho čekala třeba v Arizoně. Byl jedním z černých koní draftu, ví se, že umí. Teď to prodat.

Ondřej PAVELEC (29 let) Šance, že si letos zahraje za Rangers: 100 % Ondřej Pavelec bude v nadcházející sezoně krýt záda Henriku Lundqvistovi • Foto Profimedia.cz Není co řešit. Klub hledal za jednoho z nejlepších brankářů planety Henrika Lundqvista zkušenou dvojku, žádné ucho, která zvládne nějakých 30 zápasů na solidní úrovni a za poměrně málo peněz. Zkoušet nějakého nováčka by byl risk, sahat do Evropy taky. Proto se nakonec vedení domluvilo s agentem Allanem Walshem, který nabídl svého českého mandanta. Určitě si zachytá. Když Ondřej Pavelec přesvědčí, klidně si může říci i o další smlouvu. Má před sebou asi největší výzvu kariéry, otevřela se před ním brána, jak se zase vystřelit nahoru.

Dominik LAKATOŠ (20 let) Šance, že si letos zahraje za Rangers: 1 % Dva roky po sobě nebylo o Dominika Lakatoše na draftu zájem. Až letos si ho všimli Rangers • Foto Pavel Mazáč (Sport) Na draftu si ho Rangers vzali až jako číslo 157. Nemluví se o něm jako o budoucím členovi sestavy, nemá v organizaci nalajnovaný výtah do NHL. Zatím. Z úplně stejné pozice šel na řadu před sedmi lety Jesper Fast. Švédské křídlo zůstalo ještě tři roky doma, objíždělo turnaje Euro Hockey Tour, jednu sezonu si střihlo na farmě a nakonec se vytáhlo až do prvního týmu. Ne, liberecký útočník rozhodně není bez šance. Pokud klub nezasáhne letos vážná epidemie úplavice, nechá ho stranou. Ale do budoucna? Je zajímavý. Má v sobě houževnatost, aby se prosadil.