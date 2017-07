Kanada volá? Jágr je dál bez smlouvy, v Rusku by po něm skočili hned

Je tam chladno. Mají větší daně. Ale hokej? Z něj jsou paf. Kanada. Budoucí adresa pro Jaromíra Jágra? Možná. Nabízí se dost dobrých důvodů, proč by měl veterán zamířit tam, kde hokej snídají i večeří. „Pro Calgary a Montreal by mohl znamenat zvýšení ofenzivní síly,“ říká třeba analytik TSN Craig Button. Ale na rychlý podpis to nevypadá. Variant je pořád hodně, ve hře je i Rusko.

Stačí jeden telefon, jedno rázné „da“ a v KHL pro Jaromíra Jágra připraví okamžitě smlouvu. Před šesti lety odešel z Omsku a svoji práci prý ještě nedokončil. To je pohled z Ruska. Českého veterána zbožňují, kontrakt by mu nabídli hned, před obličejem zašermovali miliony. Teď je volný, může si dělat, co chce, když od něj dala Florida ruce pryč.

„Kdyby mu nedopadla NHL, určitě by v Rusku místo našel. Zájem tam o něj pořád je,“ jasně řekl Sportu dobře obeznámený zdroj.

Jenže? Pro útočníka je první volba jinde. Amerika. NHL. Tahle tři písmenka pořád mají svoji magii. „V kariéře vlastně dosáhl už úplně všeho, jen ještě nikdy nenastoupil za kanadský tým. Přeju si, abychom se toho dočkali,“ říkal nedávno novinář z ESPN Joe McDonald. Může to být blízko. Fanoušci vynášejí argumenty, proč by měl Jágr přijít právě do jejich týmu. Nejvíc v kurzu je aktuálně Kanada. Montreal. Calgary. Edmonton. Tři adresy, které rezonují nejsilněji.

Projděte si šest zámořských adres a jak by tam mohl Jaromír Jágr zapadnout:

Montreal? S Bergevinem prý Jágr moc nevycházel

Jágra to do Montrealu táhlo už dřív, když skončil před pěti lety ve Philadelphii, bylo to velké téma, ale přesun tehdy stopl generální manažer Marc Bergevin. O rok později se Canadiens v souvislosti s ním skloňovali zase. A znovu nic.

Ale situace je teď jiná. Montreal se nachází v módu: „Vyhrát Stanley Cup chceme teď, ne za pět let.“ Po odchodu Alexandra Radulova by top pravé křídlo do týmu zapadlo. Pokud si Bergevin bude myslet, že Jágr je pro Montreal klíčový dílek pro play off, ozve se mu. V lednu je ve městě sice o 30 stupňů méně než na slunné Floridě, ale co se týká hokejové atmosféry, je to pořádně dusné peklo.

Lepší místo, kde by pětačtyřicetiletého veterána nosili na ramenou, když všechno bude klapat, nenajdete.

Co může všechno překazit? Richard Labbé z La Presse v rozhovoru pro regionální rádio tuhle teorii odpískal: „Co jsem slyšel, tak Jágr a Bergevin jako spoluhráči v Pittsburghu spolu moc nevycházeli, nějaké pocity tam tedy mohly ještě zůstat.“ Navíc dodal, že Jágr v roce 2013 Bergevinovi volal, ale šéf Montrealu zpátky jeho číslo nevytočil.

Prý je tady dost hluboký příkop. Ale čas dokázal zasypat i mnohem větší rány.

Edmonton: Přání kapitána se má plnit?

Další varianta? Edmonton, tým, který stoupá nahoru. Nápověda? Taky chybí pravé křídlo, a dost silně. Mladé partě by se hodil vítěz. A ještě jeden bonus, ven se znovu dostalo video, kde mluví mlaďounký Connor McDavid. Je mu na něm 15 let a vykládá, že největší ikonou je pro něj Sidney Crosby, jak jinak. Dál utrousí, že by si rád zahrál s obrovitým křídlem Milanem Lucicem a pak s Jaromírem Jágrem.

Prvního mu generální manažer Oilers přivedl před rokem v létě z trhu volných hráčů. A druhého? Přání kapitána se má prý poslouchat...

Žhavým zájemcem o Jágrovy služby by mělo být i Calgary, jemuž by se hodil starší hráč, který posune dál hvězdičky Seana Monahana a Johnnyho Gaudreaua. V téhle pozici český hráč obstál na Floridě, kde vypustil do světa Aleksandra Barkova s Jonathanem Huberdeauem. Ve Philadelphii formoval Clauda Girouxe.

Ve hře je všechno

A kdyby Kanada nedopadla? Pořád je možností dost. „V případě, že by se měl vrátit do týmu, kde už působil, tak by ho asi každý nejradši viděl v Pittsburghu. Ale tady je potřeba zmínit, že by asi těžko zapadl do náročného systému trenéra Mika Sullivana,“ píše blog Puck Daddy. Jejich vize? Dallas a zajímavá alternativa za torpédem Radulov - Seguin - Benn, na křídle v útoku Martina Hanzala.

Variant je pořád hodně, sám Jágr zatím mlčí, jeho agent Petr Svoboda taky. Není kam spěchat, vybírají tu nejlepší možnost. Nemusí se rozhodnout hned, v tuhle chvíli je nikam nic netlačí. Kanada, zázračný návrat do Pittsburghu, něco úplně jiného, nebo další ruská mise. Všechno je ve hře. Záleží na roli v týmu, síle a jasně, taky na penězích.

A úplně nejšílenější varianta? O Jágra se na Twitteru z recese ucházejí i Akademici Plzeň. Maturitu útočník má, klidně by mohl začít v Česku studovat vysokou, zapadl by. Takže proč ne.