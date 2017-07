Celý život se mu smějí, na draftu ho vynechali. "Prcek" ale dál sní o NHL

Mezi mladými Žraloky rozhodně upoutal pozornost. V současné éře NHL, které vládne rychlost, bruslení a schopnost hráče číst hru, jsou naděje menších hokejistů na uplatnění mnohem reálnější. Vždyť mezi největší hvězdy ligy patří například Patrick Kane, Johnny Gaudreau nebo Cam Atkinson. „Hra se rozhodně změnila. Pokud zvládnete bruslit, týmy vás budou ochotny vzít,“ myslí si Sean Dhooghe.

Bylo celkem překvapením, že si 18letého útočníka v červnu nikdo nevybral na draftu. I přes výškový deficit toho totiž může hodně nabídnout, především po rychlostní a technické stránce. „Myslím, že bych měl být draftován. Ale samozřejmě to závisí na týmech,“ řekl ještě pár dní před výběrem talentů, který se letos konal v Chicagu, zhruba 60 kilometrů od jeho rodného města Aurora.

Ani nezájem na draftu ovšem malého bojovníka nerozhodí. Během života byl téměř všude opomíjený. Často neprávem. „Už jsem si zvykl na to, že jsem všude nejmenší, vyrůstal jsem s tím. Beru to jako výzvu, budu pokračovat dál,“ promluvil pouze 63 kilogramů vážící útočník o svém postoji pro New York Times.

Na jaře letošního roku Dhooghe výrazně pomohl americké osmnáctce ke zlatým medailím na mistrovství světa. S devíti body (3+6) se stal nejproduktivnějším hráčem týmu a mimo jiné vstřelil vítězný gól v prodloužení semifinále proti Švédsku.

Zajímavé vzpomínky má na útočníka, který v příští sezoně bude hrát za wisconsinskou univerzitu, bývalý hráč Don Granato. Dhoogheho poznal už ve 13 letech. „Vzpomínám si, jak se na něj ostatní kluci dívají, smějí se a říkají si: ,Jako vážně? Tenhle chlapec chce s námi držet krok?‘“

Vedle skeptiků se ale najdou i jeho zastánci. Bývalý brankář a v současné době televizní analytik Darren Pang, který měří jen 165 centimetrů, má názor jasný. „V téhle době je možné, aby takový hráč uspěl. Bude záležet na organizaci, ale nemyslím si, že půjde o jednoznačnou shodu. Všichni nebudou říkat: ,Ok, pojďme dát šanci hráči, který je malý.‘“

Rozhodně bude zajímavé sledovat, jestli to Dhooghe dotáhne až mezi mantinely NHL. Šanci načuchnout k nejslavnější hokejové lize už od San Jose dostal.