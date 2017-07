Hertl honil tenisák a mluvil o Jágrovi: Není nejmladší! K hokeji to patří

Postavit se na vhazování proti Tomáši Hertlovi? Trošku jej osekat? Do víkendu čest pro vyvolené z reprezentace a NHL, během sobotního odpoledne ale stejnou šanci dostali i smrtelníci - účastníci unikátního street hokejového dýchánku Red Bull Urban Buly. Snajpr San Jose Sharks byl ambasadorem celé akce a během zápasů si našel čas i rozhovor pro TV iSport. Jak si akci užil a co říká na konec Jaromíra Jágra na Floridě?

„Jarda už není nejmladší, i když velkou kvalitu stále má. Ale týmy se prostě mění, od nás taky odešel hvězdný útočník Patrick Marleau, to k tomu hokeji prostě patří. Já také nikdy nevím, kam mě můžou poslat. Uvidíme, kam Jardu osud zavede dál,“ povídal Hertl, pro kterého 45letý Jágr dál zůstává vzorem.

„Je to největší ikona našeho hokeje, nikdo takový už nikdy nebude. Snad se mu mi mladší dokážeme přiblížit, třeba David Pastrňák má dobře našlápnuto, uvidíme,“ zadoufal odchovanec pražské Slavie.

Hertl promluvil i budoucnosti bývalého útočníka Floridy, který se stal pro organizaci Panthers nepotřebným. „Každý tým má nějakou koncepci, ale určitě si myslím, že se najdou týmy, které ho budou chtít. To už ale není na mně, to je na generálních manažerech. Každopádně mu přeju, aby v NHL ještě pokračoval,“ doplnil autor 22 bodů v letošní sezoně (10+12).

Pokud tomu bude osud chtít, možná si Hertl příští rok zahraje v San Jose s dalším českým hokejistou, obráncem Radimem Šimkem. Zadák Bílých Tygrů z Liberce podepsal v květnu s klubem dvoucestnou smlouvu na jeden rok.

„Dlouho jsem tu žádného krajana neměl, naposledy Martina Havláta, který se o mě na začátku angažmá skvěle staral. Teď se těším, že stejný servis poskytnu Radimovi. vím, že poslední dva roky měl výborné a já mu moc přeju, aby se dostal do prvního týmu.“

S Hertlem zářil i Krejčík a Chlapík

Čtyři kvalifikace, jedno velké pražské finále. Tak se v kostce odehrál turnaj Red Bull Urban Buly, který hostily pražské Kasárny Karlín. Hertl a jeho kumpáni se na závěr celé akce utkali s vítězným mužstvem „Mistři hokejbalu“.

„Takhle vysokou úroveň jsem nečekal. Když hráli vítězové proti nám, tak to bylo opravdu těsné. A to měli v nohách daleko víc zápasů než my. Na druhou stranu, hraje se na podobném povrchu jako hokejbal, ne na ledě,“ smál se po slavnostním vyhlášení Hertl.

To, že vždy usměvavý forvard nevzal své účinkování v turnaji pouze na exhibiční úrovni, vypovídá složení jeho týmu. V něm kromě něj naskočil i další hráč ze zámoří Filip Chlapík, draftovaný v roce 2015 Ottawou Senators, nebo reprezentační obránce a mistr české ligy Jakub Krejčík.

„Herně to pro mě byl nezvyk. Dvakrát pět minut se nezdá, ale i tím, že se hraje bez brankářů, musí být hráč všude a fakt se naběhá. Prostě makačka na nohy. Perfektně jsme si to s klukama užili. Těším se, až přivezu hokejový kamarády i příští rok,“ vyhlíží další ročník Red Bull Urban Buly jeho ambasador.

A jak proběhl ten skončený? Pražskému finále předcházely čtyři kvalifikační zastávky. Ty nejlepší týmy z Liberce, Českých Budějovic, Ostravy a Pardubic se vypravily do centra Prahy, aby svedly souboj o vítěznou betonovou trofej pro šampiona.

Vyhrát úvodní ročník Red Bull Urban Buly se nakonec podařilo favoritům celého turnaje, pardubickému týmu plnému hokejbalových mazáků s názvem „Mistři hokejbalu“.

„Čekali jsme, že to bude napínavé a vyhrocené už od začátku. Přiostřovat se začalo až po základní skupině. Jsme už trochu vyběhaní hokejbalisti po kariéře, i tak jsme ale celou dobu věřili v úspěch. Těšíme se na obhajobu,“ prohlásil zástupce kapitána vítězného týmu.

