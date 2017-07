Zbořil se blíží k NHL. Mezi mladými se stává lídrem, chválí vedení Bruins

Český obránce v prvním kole draftu? To se za posledních patnáct let povedlo jen třem borcům. Ladislav Šmíd byl v roce 2004 volen z 9. místa, Jakub Kindl o rok později z 19. pozice a tím zatím posledním byl Jakub Zbořil, po kterém v roce 2015 sahl Boston a udělal z něj 13. nejvýše hodnoceného hokejistu draftu. Dvacetiletého inteligentně hrajícího ofenzivního beka teď čeká přechod z juniorského hokeje mezi dospělé.

Zbořil za sebou má velmi dobrý ročník v QMJHL v barvách Saint John Sea Dogs a není třeba mluvit jen o 41 bodech v základní části a 7 v play off. Klíčové bylo především to, že rodák z Brna se dokázal oklepat z ročníku předešlého, který se mu vůbec nevydařil.

Bruins svůj zatím nevybroušený talent pečlivě sledovali a na jaře 2017 už si mohli jen spokojeně pokyvovat hlavou. Ten chlapec z prvního kola draftu NHL je zase zpátky! „Jeho vývoj od začátku minulého nováčkovského kempu po konec posledního ročníku byl fantastický. Můžete na něm vidět, jak se mezi mladými kluky postupně stává lídrem," řekl vedoucí hráčského oddělení Bostonu a také dvojnásobný vítěz Stanley Cupu Jamie Langenbrunner.

Boston prohlíží trh a hledá levorukého zadáka, to není žádná novina. Toho pak chce umístit k superhvězdičce modré čáry Charlie McAvoyovi, který v závěru základní části a na startu play off NHL předvedl obří potenciál. Nemohl by to být Zbořil? Vzor by tu byl, jen o necelé tři měsíce starší bek Brandon Carlo se takhle z juniorské soutěže před rokem probil přímo na soupisku Bruins a v prvním týmu nakonec odehrál všech 82 zápasů základní části.

"Trying to be a good example for the younger guys and show them the way."



🎥 Jakub Zboril on being a veteran of #BruinsDevCamp: pic.twitter.com/9Nnrh2pMWj — Boston Bruins (@NHLBruins) July 7, 2017

„Strašně se na ten přesun těším," vykládal Zbořil pro csnne.com. „Budu dřít co to půjde a pokusím se první tým udělat. Pokud půjdu na farmu do Providence budu zkrátka makat, dokud šanci nahoře nedostanu," řekl odhodlaně zadák.

Farmářský hokej ho dost možná čeká, otrkat se mezi dospělými vlčáky v nižší soutěži je pro mladé tváře z pohledu vedení celkem žádoucí. Zvykne si na jiný herní systém, naučí se týmovou kulturu a pak už to bude jen na něm, jak rychle bude upalovat do prvního týmu. „Má velký talent a přirozené schopnosti, navíc je to dříč," těší Langenbrunnera.

To byla pro Bruins další důležitá věc. Před dvěma lety, na svém prvním nováčkovském kempu totiž fyzicky propadl, a to by se hráči, který byl na výběru talentů volen mezi špičkou, nemělo stávat! Jeho odpověď nepotřebovala slova, Zbořil zareagoval činy.

„To víte, jsem takový pohodář. Když jsem se na kemu objevil poprvé, myslel jsem si, že to bude především zábava. Teď už jsem změnil přístup, mezi chlapci už patřím k těm starším a chci jim jít příkladem. A vedení týmu předvést, že jsem dospěl. Na ledě i mimo něj," dodal.

Dobrý přístup. Letos mu asi NHL ještě nevynese, ale brzy nejspíš ano. Je na dobré cestě.