Zůstaň na Floridě! Tým z ECHL láká Jágra na krokodýly i párek a pivo

Jaromír Jágr na Floridě? Ta možnost tu stále je! Jen by musel o něco snížit své požadavky. Musel by zamířit o dva levely níže, než byl zvyklý... O pětačtyřicetiletého borce projevil zájem tým Florida Everblades, který hraje ECHL (East Coast Hockey League) tedy soutěž, která je ještě o úroveň níže, než farma v AHL. A s pořádnou porcí recese a zábavy předvedl, co všechno může českému hokejistovi nabídnout.

Něco málo přes 8 tisíc diváků, to je kapacita Germain Areny, haly, kde Everblades hrají svá domácí utkání. Na dresu nosí příznačně aligátora, který je také maskotem klubu. Jeho jméno je Swampee, v překladu tedy něco jako bažiňák. Tahle parta by si teď chtěla udělat radost a pro jubilejní dvacátou sezonu nalákat Jaromíra Jágra.

„Věříme, že tahle dohoda má smysl pro obě strany," řekl PR manažer týmu Alex Reed. „Jaromír bude moci pokračovat v hraní své milované hry na jihu Floridy a druhý pohled? Však si to představte, jak jeho dlouhé kadeře vlají na ledě Germain Areny... Z toho máme husí kůži," prezentoval klubové představy.

🚨 The Everblades invite NHL great Jaromir Jagr to play for the 'Blades next season! #WeWantJagr



📋 Details: https://t.co/96YRkJmNn4 pic.twitter.com/r0b5G1NJiY — Florida Everblades (@FL_Everblades) July 10, 2017

Nečekané angažmá hokejové legendy by samozřejmě mohlo zhatit několik technických maličkostí, ale v Everblades jsou na všechno připraveni. Třeba na to, že Jágr by asi nechtěl cestovat na zápasy autobusem. „Necháme ho tedy hrát jen víkendové zápasy. Klidně mu zařídíme vlastního řidiče, který ho bude vyzvedávat a vozit na zápas," burcuje Reed.

Klub na svých stránkách obratem nabídl další zajímavé důvody, proč by se Jágr pro angažmá rozhodně měl nechat nadchnout. Jaké?

Proč se rozhodnout pro ECHL? - možnost zahrát si proti dřívější hvězdě NHL Trevoru Gilliesovi (což je skutečně pouze vtip, Gillies je jeden z nechvalně proslulých řezníků z Čechova) - číslo 68 je stále ještě k dispozici - šance sesadit trojnásobného vítěze bodování Chada Costella z trůnu - ve středu hot dog a pivo jen za 2 dolary - Everblades za posledních 19 let v 18ti případech postoupili do play off - na venkovní tripy autobus s lůžkovou úpravou a zásobou dietní coly a muffinů - i brankáři umí v téhle lize dávat góly - cestou do haly je šance potkat v rybníku opravdového aligátora

Důvodů je skutečně mnoho, ale nebudeme si nic nalhávat, lákavé zase tak moc nejsou. Nicméně svodům ECHL na závěr kariéry podlehl kdysi například bek Brian Rafalski a během výluky v roce 2012 tu hráli například bývalý zadák Lva Praha Ryan O´Byrne či další známý obránce Mark Stuart.

Takže? Vzhůru za dobrodružstvím!