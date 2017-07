Machovského těší návrat do zámoří. Jsem zpět, vzkazuje z Detroitu

Jednou to se zámořím nevyšlo, ale on se nevzdal. Poté, co tři roky brankář Matěj Machovský nezaujal žádné skauty NHL solidními výkony v juniorské OHL, pokračoval ve vývoji v extraligové Plzni. Po dalších čtyřech letech, stříbrné medaili a účasti na mistrovství světa, si přece jen sen plní. Aniž by prošel draftem podepsal třiadvacetiletý gólman smlouvu s Detroit Red Wings.

Tři roky válel Machovský v juniorské OHL za Brampton a řadil se mezi nejlepší pětici gólmanů. Dvakrát reprezentoval Českou republiku na MS do 20 let a stejně to bylo málo. Nikdo nechtěl rodáka z Opavy draftovat do NHL. Pro něj samotného to bylo velké zklamání.

„Nerozuměl jsem, co se děje. Nikdo mě nevzal ani později jako volného hráče. Ale postupem času jsem si to srovnal a jsem zpět," řekl pro Detroit News.

Nejdříve ale musel v roce 2013 opustit boj o zámořský sen a šel si ozkoušet extraligová kluziště. Šlo mu to více, než dobře. První ročník v Plzni zakončil s průměrem 1,67 gólu na zápas a v této statistice ho tehdy předběhl jen sparťanský Tomáš Pöpperle.

I v dalších sezonách pokračoval v úspěšném tažení mezi dospělými. Na řadu přišla premiéra v seniorské reprezentaci a v roce 2016 pak s Plzní bronzová medaile. Klubu k ní výrazně pomohl, nikdo nedokázal vytáhnout procentuální úspěšnost zákroků ve vyřazovací části až na 93,2%. V létě si pak zkusil kemp Detroitu a o rok později, 2. května, pak s Red Wings podepsal roční dvoucestnou smlouvu.

„Jedním z mých cílů v Česku bylo vybojovat si smlouvu v NHL," řekl Machovský na kempu mezi nováčky. „Teď zabojuju o své místo a jednoho dne se pokusím dostat do prvního týmu," plánuje Machovský.

Tam své pozice pevně hájí Jimmy Howard s Petrem Mrázkem, v AHL v Grand Rapids zase válí obr Jared Coreau a po roce na farmě Calgary se vrátil do organizace také zkušený Tom McCollum.

Jenže Machovský zamaká a bude trpělivý. Moc dobře ví, jak se to dělá. Navíc chce okolí natřít za to, že o něm dříve pochybovalo. „Když v mladém věku někde nepodepíšete, najednou musíte řešit, co dál. Já měl štěstí, mohl jsem se vydat do Evropy, kde jsem strávil 4 skvělé roky. Pomohlo mi to, a teď jsem zpět," varuje konkurenci.