Palát pod tlakem 600 milionů: Jsem připraven naplnit očekávání

"Jsem moc spokojený. Vyjednávání se táhla poměrně dlouho, ale byla z obou stran vedena s velkým respektem a touhou po dohodě. Všichni museli udělat kompromisy, ale na konci jsme spokojeni všichni," uvedl Palát v tiskové zprávě.

Účastník olympijských her v Soči a loňského Světového poháru působí v Tampě od roku 2012. Doposud v NHL odehrál 307 zápasů, ve kterých nasbíral 218 bodů za 74 branek a 144 asistencí. Ve 46 utkáních play off přidal čtrnáct branek a patnáct přihrávek.

VIDEO: Ondřej Palát letos nasázel 17 branek

Díky dohodě se zástupci Lightning se vyhnul jednání arbitráže, která by jinak určila jeho plat. Oproti předešlé smlouvě si rodák z Frýdku-Místku polepšil přibližně o dva miliony dolarů. "Samozřejmě to má člověk v hlavě. O to více si cením toho, že jsme došli do cíle pomocí vzájemné dohody," řekl Palát.

S výsledkem jednání byl spokojen i hráčův zástupce Robert Spálenka ze společnosti Sport Invest. "Nebylo to jednoduché, ale od zástupců Tampy bylo od začátku jasné, že chtějí najít řešení. Pokud se podíváte na strukturu smluv největších osobností Tampy, všichni udělali drobné ústupky pro dlouhodobé zachování kádru a kvality. Ondra bude po skončení smlouvy volným hráčem a dostane šanci podepsat ještě jeden dlouholetý kontrakt," dodal.

Palát se nyní připravuje v Ostravě na další sezonu, ve které se Tampa bude snažit napravit nezdar z minulého ročníku, v němž nepostoupila do play off. "Chci být stoprocentně připravený. Poslední sezona naše ani fanouškovské očekávání nenaplnila, máme co napravovat. A já věřím, že se nám to povede. Máme dostatečně zkušený a kvalitní kádr, abychom měli vysoké ambice," řekl Palát.

Současný asistent kapitána Tampy bude třetím nejlépe placeným českým hráčem v NHL. Nejlepší smlouvu má Jakub Voráček, jenž si ve Philadelphii vydělá v příští sezoně 10 milionů dolarů. Další útočník David Krejčí v Bostonu má roční plat 7,5 milionu.

Role jednoho z lídrů, od kterého se i díky super kontraktu budou čekat velké věci, se Palát nezříká. „Já mám tenhle tlak naopak rád. Jsem v týmu jeden ze služebně nejstarších, přirozeně se ode mě budou očekávat dobré výkony. A já jsem připraven tato očekávání naplnit.“