Daně hýbou hokejem! Proč je lepší hrát v Nashvillu než v Kanadě?

Když před rokem Montreal vyměnil obránce P. K. Subbana do Nashvillu, bylo kolem toho spousta emocí. Fanoušci zuřili, experti se podivovali, někteří dokonce mluvili o neuctivém aktu. Však považte: z hokejové Mediny poslat hvězdu kamsi do Tennessee.

Subban se dnes může jenom smát. Jasně, především proto, že s Nashvillem se dostal až do finále Stanley Cupu a poprvé v kariéře zažil dlouhé play off . Ale nestěžuje si ani jeho bankovní konto.

Díky výměně v sezoně ušetřil 1 528 596 dolarů, což už je částka, která dokáže zpříjemnit život i bohatému člověku. Měl totiž štěstí, že byl vyměněn z míst s nejvyššími daněmi v NHL (kanadské provincie Ontario a Quebec) do jednoho ze čtyř klubů, kde jsou naopak nejnižší (vedle Nashvillu i Florida, Tampa Bay a Dallas). Slovy čísel: při Subbanově platu 11 milionů dolarů je to skok z tarifu 53,1 % na 39,2 %.

I proto mají kanadské kluby problém nalákat do svých řad ty největší hvězdy, i proto čekají na Stanley Cup už 24 let.

Jakkoli se hezky poslouchají řeči o tradici a o pýše hrát s logem Maple Leafs nebo Canadiens na hrudi, největší esa se na sever od kanadsko-amerických hranic neženou, mají-li na výběr. Kvůli počasí, kvůli kritickým novinářům a obrovskému tlaku veřejnosti, ale taky kvůli vyšším daním.

Loni na jaře se hodně řešil i osud Stevena Stamkose. V Tampě Bay mu končila smlouva a k hlavním zájemcům patřili Maple Leafs. Kanadský kanonýr se totiž narodil v Markhamu, na předměstí Toronta, asi 30 kilometrů od jeho centra. Šéfové klubu si malovali, jak by bylo úžasné mít opět v mužstvu tak výrazného „local hero“. Ovšem neuspěli. Asi z víc důvodů, ale k těm hlavním patřila výše daní. V Tampě Bay mu přiklepli v průměru 8,5 milionu dolarů ročně – aby Toronto nabídku reálně dorovnalo, muselo by jít na 10 milionů za sezonu. Protože daně…

Život v Kanadě a USA je specifický i v tom, že každá provincie, resp. stát má jinou výši daní z příjmu. Společné jsou ty federální, místní se liší. Proto je v rámci Kanady rozdíl mezi Edmontonem a Montrealem, proto k americkým rájům patří Texas, Florida a Tennessee, kde neexistují lokální daně z příjmu.

Hokejisté k tomu přihlížejí, ne že ne. Podle ekonomických studií se 54 procent volných hráčů při hledání nového angažmá rozhodne pro klub s nižšími daněmi. Mezi hokejisty s klauzulí „no-trade“ (nemůžou být vyměněni proti své vůli) je 60 procent těch, kteří si na seznam potenciálních destinací dají pouze místa s menší daňovou zátěží.

Znamená to snad, že by finanční hledisko definitivně zvítězilo nad sportovním? Nikoli. Ale změnila se doba a v éře platových stropů se NHL vzácně vyrovnala, víc než polovina ligy může spřádat realistické sny o Stanley Cupu. Zatímco před dvaceti roky bylo jasné, že pokud hráč podepíše v Detroitu, New Jersey či Coloradu, tak dost pravděpodobně postoupí aspoň do semifinále, teď takové „garance“ neexistují. Kdo ještě v lednu předvídal, že si Nashville zahraje finále a Chicago vyletí v prvním kole? A naopak: Dallas ani Tampa Bay letos do play off nepostoupily, ale pokud za rok budou slavit titul, nebude to překvapení.

„Když jsme před pár roky chystali přestup Zacha Pariseho z New Jersey do Minnesoty, tři dny jsme záležitosti kolem daní řešili,“ potvrzuje Don Meehan, jeden z prominentních agentů.

Roli totiž nehrají pouhá procenta daně z příjmu. Důležité jsou i nepřímé daně, např. DPH. Také se mohou lišit stát od státu a určují, jaké jsou životní náklady. Kanada zase bývá nejistým místem kvůli kolísající měně. Doby, kdy oba dolary byly v kursu téměř 1:1, jsou pryč.

Situaci ovlivňuje rovněž to, odkud hráč pochází, k tomu si připočítejte odlišné daňové podmínky pro Kanaďany vydělávající v USA a Američany pracující v Kanadě.

Například pro Evropany je výhodné si část výdělku uložit do penzijního fondu, mohou tím v Kanadě na daních ušetřit až 15 procent. Američanům v kanadských klubech zase přijde vhod, pokud něco z gáže dostávají ve formě podpisového bonusu (to je částka, kterou dostanou každého 1. července bez ohledu na všechno ostatní, třeba jestli je v NHL zrovna výluka). Když hrál Phil Kessel ještě v Torontu, z 10 milionů dostával 4,5 milionu jako podpisový bonus – což znamenalo, že 5,5 milionu regulérního platu se danilo tarifem 49,6 procenta a ze zbývajícího 4,5 milionu mu berňák sebral pouhých 15 procent.

Amerika je k hokejistům vstřícnější i v tom, že si mohou odečíst z daní víc položek než v Kanadě. Ve chvíli, kdy Aleš Hemský přestoupil z Dallasu do Montrealu, neznamenalo to pro něj pouze zvýšení daní z 30,2 na 50,9 procenta, ale taky skutečnost, že teď si do nákladů nemůže dát poplatky za agenta (obvykle 4 procenta z platu), pokuty od ligy, příspěvky na charitu, nalétané míle ani účtenky za taxi.

Jak vidno, bez armády právníků a účetních by se NHL už dávno hrát nemohla.