Nejdivnější fotka draftu NHL? Asi můj blbý obličej, směje se Vomáčka

Vlastně je to americký sen. Plán brankáře Tomáše Vomáčky? Krok jedna: zvyknout si na Spojené státy. Krok dva: chytat nejvyšší soutěž USHL. Krok tři: univerzita. Krok čtyři: nějak do toho draft. Splněno na sto procent. „Škola byla doma vždycky první, hokej až potom. Tahle cesta se nám líbila nejvíc,“ vysvětluje gólman, proč tak stál o to, aby nastoupil v zámoří na univerzitu. Ve své první sezoně za mořem zářil, teď ho čeká druhý rok v USHL. Dál? Už teď má stipendium pro rok 2018.

Proč jste se rozhodl jít cestou, která na první pohled vypadá docela klikatě?

„Hlavně kvůli škole. U nás doma to vždycky bylo tak, že je na prvním místě a hokej až potom. Chtěl jsem to nějak skloubit a tahle cesta mi přijde nejlepší. V Česku je hodně těžké jít do áčka a u toho ještě studovat. Cesta přes univerzitu v Americe se nám doma líbila víc.“

Rozumím tedy správně tomu, že prvotní motivací nebyla NHL?

„Naprosto přesně. (usměje se) Chtěl jsem během minulé sezony získat stipendium, zvyknout si na Ameriku, abych se dostal od léta 2018 na univerzitu.“

Co vám dal rok v americké NAHL po hokejové stránce?

„Třeba tréninky měly o dost větší tempo. Navíc teď mě čeká USHL, která je určitě lepší než extraliga juniorů. Nechtěl jsem tam udělat skok přímo z extraligy staršího dorostu, proto jsem rád, že to vyšlo, jak jsem si přál, jít nejdřív přes NAHL, pak USHL a od další sezony univerzita. Nechtěl jsem nic přeskakovat, hezky postupně.“

Nejde to trochu do kříže s tím, že každý mladý hráč by nejradši co nejdřív byl v NHL? Váš směr není tak přímý.

„Asi to tak je. Ale taky jsou lidi, kteří z univerzity odejdou už po prvním roce, když dostanou smlouvu. To je asi na každém, jak se rozhodne. Obecně platí, že když je někdo dobrý, daří se mu a má na to, aby hrál NHL, tak šance asi neuteče.“

Angličtinu mi vypiloval rok v Americe

Bylo těžké si stipendium na vysoké vyboxovat?

„Trenéři z univerzit hodně sledují obě soutěže NAHL i USHL, už na začátku sezony jsem s pár školami mluvil. Víc se mnou pak začal mluvit trenér z Connecticutu a nějak to dopadlo. Ze všeho jsem měl skvělý dojem.“

Musel jste hodně makat na angličtině, aby byla na top úrovni?

„Ani ne. Mně dal hrozně moc ten rok v Americe, nebyl kolem mě žádný Evropan, žádný Čech. Musel jsem mluvit, i kdybych nechtěl, což mě hodně posunulo. Kluci v kabině mi moc pomáhali, na začátku mi hodně věcí trpělivě vysvětlovali. Když jsem odešel, trochu jsem anglicky uměl ze školy. Ale to většinou narazíte, v reálu je to úplně něco jiného.“

Zaměření, kudy se na škole budete ubírat, už znáte?

„Ještě mám rok na rozmyšlenou, než nastoupím, a pak se vlastně ještě taky můžu rozhodovat. Tam to je trochu jiné než v Česku, tady uděláte přijímačky, třeba na medicínu, a už hned jedete odborné předměty. Tam jdete na univerzitu, kde jsou všechny obory. První rok jsou obecné předměty pro všechny stejné, matematika, angličtina... Pak si budete volit zaměření.“

Takže z vás může být chytající právník, třeba jako byl Ken Dryden?

„To bych asi nedal. (směje se) Spíš jsem se koukal na nějaký sportovní management.“

Asi to není jak ve filmech, že na univerzitě stačí mít svaly, super účes a sportovec v klidu proplouvá, že ne?

„Není, určitě ne. (usmívá se) Co jsem se byl podívat v kampusu, tréninky začínají od šesti nebo od sedmi ráno, pak je normálně škola přes dopoledne. Trénuje se zase až odpoledne, když skončí povinnosti. Těším se na to, co mě čeká. Už teď to byla skvělá zkušenost, odejít ven, naučit se jazyk a osamostatnit se trochu.“

SYSTÉM JUNIORSKÝCH SOUTĚŽÍ V USA USHL (Počet Čechů v poslední sezoně 10) - Nejvyšší juniorská soutěž v Americe pro hokejisty ve věku od 16 do 20 let, je alternativou ke třem kanadským juniorským ligám. Kvalitou je určitě srovnatelná, podle někoho je i lepší. Říká se, že hokejistu nejlépe připraví na univerzitu. Hráči mají statut amatérů. NAHL (7) - Druhý stupeň v juniorkách ve Státech. Stejně jako v USHL se zde odehraje 60 zápasů. Nejde říct, že by tuhle soutěž hráli horší hokejisté, spíš jde o vývojový předstupeň pro USHL. V minulosti zde působil třeba Patrick Kane, než odešel do reprezentačního juniorského programu. NCAA (4) - Když máte profi smlouvu v Evropě nebo v kanadských juniorkách, sem nesmíte. Univerzitní ligu hrají zásadně amatéři a nejčastěji sem míří hráči z USHL. Hokej se zde kloubí se vzděláním, hráči bojují o stipendium. Jde o propracovaný systém, který mladé hráče připraví buď na hokejovou kariéru, nebo pro život.

Napadá vás, proč je NCAA z pohledu českých brankářů opomíjená?

„Přijde mi, že o téhle možnosti ne úplně každý ví. V Česku se o univerzitní lize nikdy moc nemluvilo, jen když z ní odešel do Tampy obránce Andrej Šustr. My jsme se o tom doma bavili nějakou dobu, dozvěděl jsem se navíc něco od slovenských brankářů Adama Húsky a Matěje Tomka, kteří tam teď chytali.“

Když jsem vás viděl chytat za Hradec, vybavuji si vaši divokost a emoce při chytání. Zkoušeli to z vás v Americe nějak dostat?

„Občas mi říkali, ať se trochu krotím, ale jinak ne. Vesměs mě nechali být. Měl jsem velké štěstí na trenéra, on mi jenom říkal, abych se malinko zklidnil. Pořád to jsem ale já, hru pořád prožívám. Nechtěli tuhle složku ve mně úplně dusit.“

Kanadská juniorka před brankáři z Evropy zabouchla dveře. Je teď systém soutěží v USA nová cesta?

„Jedna z cest určitě. Nemyslím si, že musí za každou cenu fungovat jenom tahle varianta, jsou zase kluci, kterým nesedne a víc jim vyhovuje zůstat doma. Ale pokud chcete ven? Jo, má to něco do sebe. Když se nebojíte studia, navážete na juniorský hokej univerzitou, zní to hezky logicky a do života si něco odnesete.“

Nashvillu, který vás draftoval, se vaše plány zamlouvají?

„Už když se mnou mluvili před draftem, říkali, že je univerzita super volba. Nemusí se úplně starat o to, kde budu chytat, mám to dané. Teď USHL, pak univerzita. Líbilo se jim, že dělám postupné krůčky a nechci nic přeskakovat.“

Nebyl jste překvapený, že vás draftovali z NAHL a pár brankářů z vyšší USHL prošlo draftem bez povšimnutí?

„Trochu jo. Když jsem na draft jel, jenom jsem spíš doufal, že by to mohlo dopadnout. O to větší nadšení pak bylo, když to takhle dopadlo.“

Nejdivnější fotka draftu? Kluci si dělali legraci

Tak do toho moc nepasuje vaše vítězství v kategorii „Nejdivnější fotka draftu“, kterou vždycky vyhlašuje Yahoo. Nepůsobíte v dresu Predators úplně odvařeně. Všiml jste si?

„No jasně. (směje se) Kamarádi mi hned psali a dělali si ze mě srandu. Ale víte, že ani nevím, jak to vzniklo? Asi nějaký můj blbý obličej.“

Půlsekunda a fotograf hned mačkal.

„Přesně tak. Ale úplně si z toho hlavu nedělám, je to jen sranda. (usmívá se) Z toho, že si mě vzal Nashville, mám asi tisíckrát větší radost, než ukazuje fotka. Fakt.“

Taky je pravda, že se o 154. hráči draftu docela mluvilo. Reklama se vždycky hodí.

„Jo, jo, zviditelnil jsem se. Jen je problém, že úplně ne ve stylu, v jakém bych chtěl.“ (směje se)

Daniel Vladař má smlouvu v Bostonu, Josef Kořenář v San Jose, při draftu teď kromě vás šli na řadu i Jiří Patera s Petrem Kváčou, za rok má šanci Jakub Škarek. Vnímáte, jak se formuje docela silná nová vlna českých gólmanů?

„Je to skvělá věc. Pro všechny z nás, co jsme byli draftovaní, i pro Škáru, na kterého to čeká, je super vědět, že se to u nás dělá dobře. Česko mělo vždycky skvělé gólmany, teď bychom chtěli ve světě ukázat, že to tak je pořád. Rádi bychom pokračovali v práci, kterou vybudovali brankáři před námi.“

A není problém spolu vycházet? Přeci jen každý chcete chytat, ukázat se, říct si o místo na draftu.

„Většinou spolu vycházíme v pohodě, tohle není problém. Když jste v reprezentaci, jste jedna parta, táhnete za stejný provaz. Není ani prostor, abyste se hádali a řešili svoje ambice a problémy.“