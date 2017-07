Palát: Super smlouva? Miliony rozhazovat nepůjdu, na tlak se těším

Letní dřinu u Radima Poláška nedávno Ondřej Palát na chvíli přerušil výjezdem do zámoří, aby si společně s bývalými spoluhráči připomněl pět let od triumfu v Calder Cupu. Minulý pátek si pro změnu oddechl, že do zámoří nemusí znovu. Hrozba arbitráže padla, s Tampou podepsal nový kontrakt.

„Super zpráva,“ těšilo rodáka z Frýdku-Místku. „Pracovali jsme na tom asi déle, než jsme čekali, ale obě strany si vyšly vstříc, udělalo se pár kompromisů a jsme rádi, že to tak nakonec dopadlo.“

Měl už jste v hlavě připravené argumenty k arbitráži?

„Já bych se tam nehájil sám, mám tým agentů, kteří se na to připravovali dva týdny. Od té doby, co jsme podepsali, že o arbitráž zájem máme. Tušili jsme, že se asi domluvíme ještě před ní, ale pracovat na tom už začali. Bylo za tím hodně práce právníků a mých agentů.“

Pokud byste měl říct sám za sebe - čím je Ondřej Palát důležitý pro další budoucnost Tampy Bay. Co by to bylo?

„To je spíš otázka pro agenty, tohle sám nechci řešit.“

Počkejte, už máte nějaké sebevědomí v tomto směru, ne?

„Mám, jsem tam jeden ze služebně nejstarších hráčů. A všichni ví, že na ledě nechám všechno a hraju pro tým. Body jsou pro mě druhořadé, první je tým. Můj sen je vyhrát Stanley Cup a cítím, že Tampa má šanci v příštích třech letech Stanley Cup vyhrát. Neříkám, že jej vyhraje, ale má šanci o něj bojovat. Proto jsem rád, že jsme se dohodli. Osu týmu máme zkušenou. Věřím, že další sezona bude lepší, než minulá.“

NHL je z velké části byznys. Částka a smlouva na pět let odpovídá tomu, co můžete Tampě nabídnout?

„Myslím, že jo. Jednalo se mi hlavně o to, ať podepíšu delší smlouvu. Ať je tam klauzule, že nesmím být trejdovaný - to mám ve smlouvě garantováno čtyři roky. A mám tam i pár týmů, které bych si případně mohl vybrat pátý rok. Pro mě bylo ale hlavně důležité, že jsem chtěl v Tampě zůstat a že jsme se s Yzermanem (generální manažer) dobře domluvili.“

Tyler Johnson podepsal pár dní před vámi na sedm let za 35 milionů dolarů. Věděl jste, že pak už přijdete na řadu?

„Ano, byl jsem v kontaktu s Yzermanem. Jsem rád, že zůstaneme s Tylerem spolu. Kromě Drouina, který byl trejdovaný, kostra týmu zůstala. Hrajeme spolu čtvrtý rok a ještě pár let budeme, což není až tak normální, aby tak dlouho zůstala kostra týmu stejná. Jsem rád. Teď je na nás, abychom s tím také něco udělali a došli co nejdále.“

Zmínil jste Drouinův odchod do Montrealu, co jste na to říkal?

„Yzerman to vypočetl tak, že někoho trejdovat musí. Kdyby to nebyl Drouin, byl by to možná Johnson nebo já. Takže to tak beru. Drouin podepsal v Montrealu pěknou smlouvu, takovou by v Tampě určitě nedostal. Myslím, že i on chtěl odejít.“

S novým kontraktem budete třetí nejlépe placený Čech v NHL. Jak vám to zní?

„Nemám moc rád, když se o tom takhle mluví nebo píše. Jsem skromný člověk. Tohle vůbec neřeším. Skromnost u mě zůstává první v řadě, nepůjdu teď rozhazovat miliony.“

Je to třeba takto brát, aby se člověku „nenabourala“ hlava?

„To si nemyslím. I minulé roky jsem měl pěknou smlouvu a hlavu mi to nenabouralo. Naopak si myslím, že se v další sezoně budu cítit lépe, nebude tlak, že mě čeká jednání o podpisu nové smlouvy. Bude tam jen sportovní tlak, abychom se dostali do play off a udělali co nejlepší výsledek. A na takový tlak se těším.“

Sezona vám skončila brzy, v jaké jste fázi přípravy?

„V Ostravě už za sebou mám měsíc a půl, v srpnu půjdu na led s Frýdkem. Kondici dělám s Radimem Poláškem, bráchou od Polyho (Adama Poláška). A jsem hodně spokojený. Je to svižné, těžké, zaměřujeme se hodně na dynamiku a rychlost. O tom je dnešní NHL. Chci být stoprocentně připravený, abych se cítil dobře a měl povedenou sezonu.“

Kolik vás je v partě?

„Trénuju s Radkem Faksou, byl s námi i Matěj Stránský a pár kluků z Vítkovic jako Rosťa Olesz, Roman Szturc nebo Ondra Šedivý, který je teď v Rakousku. Těším se i na led do Frýdku, kde jsou Marek Malík s panem Juříkem. Byl jsem tam vždy spokojený, tréninky mají dobrou kvalitu.“