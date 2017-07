Jágr do Ottawy? Je na letišti, psali fanoušci. Angažmá by dávalo smysl

Kam s Jaromírem Jágrem? Otázka, která stále hýbe hokejovým světem v zámoří by mohla být brzy zodpovězena. Sociálními sítěmi aktuálně koluje zpráva o tom, že byla česká legenda spatřena na letišti v Ottawě. Žádné oficiální potvrzení zatím na povrch nevyšlo, ale podle mnoha náznaků by tato možnost dávala smysl. Dočkáme se v nejbližších dnech prvního Jágrova přesunu do Kanady?

Angažmá v kolébce hokeje je jednou z možných variant, o které se v souvislosti s Jaromírem Jágrem mluví. Vše přiživila informace o tom, že byl český útočník spatřen na letišti v Ottawě, kde by se měl podívat na zázemí organizace a případně se rozhodnout.

Na sociálních sítích najdete takových zmínek od fanoušků hned několik. "Teď mi poslal kamarád z letiště snímek na snapchatu s Jaromírem Jágrem. Zajímavé," napsal uživatel Djurgaden na Twitteru. "Jágr byl k vidění v Ottawě? To mě fakt zajímá," přidal se Tyler G. "Pokud opravdu přijde, hned si koupím jeho dres," hlásil zase Tyler.

Ačkoliv by se mohlo zdát, že se jedná o poplašnou zprávu, opak může být pravdou. Jaromír Jágr rád ví, do čeho jde a co ho čeká. Podobně postupoval už před čtyřmi lety, kdy se dohodl s New Jersey, ale až po osobní návštěvě Newarku.

Dalších důvodů pro Ottawu je však spousta. Jedním z nich je fakt, že Jaromír Jágr za žádný kanadský tým nikdy nehrál a už v minulosti přiznal, že by si tuto možnost rád vyzkoušel. Kdybychom vzali v potaz přímo Ottawu, tak ta o něj stála už v minulosti a hlavně plní další kritéria.

V první řadě má dostatek místa pod platovým stropem (7 612 500 dolarů), takže by mohla Jágrovi zaplatit klidně kolem tří milionů dolarů ročně, což je hranice, pod kterou zřejmě nechce zkušený útočník jít a hlavně má na dvacetičlenné soupisce jen dvě pravá křídla. Účastník letošních bojů o Stanley Cup by navíc zkušeného útočníka potřeboval.

V zámoří se také mluví o tom, že by Senators mohli zkusit probudit Mariána Gáborika, ale ve hře je pochopitelně i český útočník. V ambiciózním týmu Ottawy by pro něj mělo být místo ve druhé i třetí formaci. V té elitní hraje pravé křídlo pětadvacetiletý Mark Stone, který má za sebou vydařenou sezonu.

Místo by se tedy našlo ve druhé lajně po boku Dericka Brassarda a mladého Ryana Dzingela. Tam ovšem operoval zkušený Bobby Ryan, kterého však trápí střídavá výkonnost. Pokud by přece jen dostal před Jágrem přednost, byla by volná pozice ve třetí formaci vedle Zacka Smitha a Alexandra Burrowse.

Jak by mohly vypadat útoky Ottawy s Jágrem? Hoffman - Turris - Stone Dzingel - Brassard - JÁGR/Ryan Burrows - Smith - JÁGR/Ryan McArthur - Pageau - Pyatt

A pokud by vám tyto argumenty nestačily, nabízí se ještě jeden, který by soupeřům naháněl hrůzu. Dovedete si představit Jaromíra Jágra na přesilové hře po boku bombarďáka Erika Karlssona?

Na místě jsou ale pochopitelně také důvody, proč by Jaromír Jágr do Ottawy nešel. Hlavní příčinou, proč už dávno nepodepsal novou smlouvu, jsou věk, rychlost a výška smlouvy. V Kanadě by navíc podléhal vysokému zdanění.

I tak se ale Kanada jeví jako pravděpodobná varianta. Pokud by nedopadla Ottawa, nabízí se Calgary, které je na tom podobně, případně Montreal i Edmonton. Fanoušci pochopitelně sní i o návratu do Pittsburghu, vyloučeno nebylo ani Las Vegas a dá se říct, že je ve hře stále drtivá většina týmů.

Vyloučeno je jen pokračování na Floridě a návrat do Philadelphie, která zájem o českého útočníka oficiálně odmítla. Ačkoliv zbývá čas, Jaromír Jágr zřejmě dlouho čekat nebude. Dá se očekávat, že by nový kontrakt v NHL mohl podepsat v nejbližších dnech či týdnech. Otázkou jen zůstává, v jakém týmu a zda se nakonec nevrátí do Evropy.

