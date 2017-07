Crosbyho sestra je skromná. Můj brácha taky hraje hokej, pobavila brankářka

Mnoho lidí by si zřejmě myslelo, že být sourozencem megahvězdy NHL je překážkou pro vlastní hokejové ambice. Crosbyho sestra Taylor však zůstává naprosto klidná a nedělá si z toho těžkou hlavu.

„Když se mě na to lidé ptají, tak jim odpovím, že Sidney je normální bratr. Ano, vím, jak dobře hraje hokej, ale je to prostě můj brácha,“ řekla pro web NHL.com o osm let starším sourozenci.

K dvojnásobnému olympijskému vítězi chová Taylor Crosbyová respekt. „Vzhledem k našemu velkému věkovému rozdílu jsem dlouho brala Sidneyho spíš jako tátu než bratra. Kdykoliv jsem provedla něco špatného a nemohla to říct rodičům, svěřila jsem se právě jemu,“ přiznala mladá Kanaďanka.

Dodnes nezapomněla na moment, kdy se Crosby ve svých 15 letech v roce 2002 vypravil z rodného města Cole Harbour v Novém Skotsku do hokejového světa. „Bylo mi šest a brala jsem to velice těžce. V té době jsem ještě nedovedla pochopit, proč odchází,“ zavzpomínala. Sedm let na to vyhrál Sidney Crosby svůj první Stanley Cup, ke kterému přidal v roce 2016 a 2017 dva další.

„Když letos zvedl nad hlavu pohár jako vítězný kapitán, neviděla jsem ho jako hokejistu, ale jako kluka, se kterým jsem vyrostla. Byl to kluk, který chtěl dosáhnout svých snů,“ líčila Taylor pro ní velice emotivní chvíli.

Stejně jako její bratr se i Taylor dala na hokej. Místo útoku si však zvolila pozici gólmana. První šanci dostala ve školním týmu Shattuck-St.Mary. Mimochodem na stejné škole kdysi studoval a hrál i Sidney. Momentálně chytá za univerzitu St. Cloud State v Minnesotě. „V rozhodnutí hrát hokej měl velkou roli Sidney. Při dospívání jsem bedlivě sledovala, jak na sobě těžce pracuje a co všechno dává do hokeje. Inspirovalo mě to,“ neskrývala Taylor.

Brankářka týmu St. Cloud State Huskies se nijak nepovyšuje nad ostatní tím, že má veleúspěšného bratra. Naopak. Taylor Crosbyová si do životopisu na klubové soupisce humorně napsala pouze větu: "Můj bratr Sidney hraje také hokej." A to je přeci pravda!