Hvězdní veteráni na trhu NHL: Jágr, ikona Arizony nebo švýcarský elegán

Věk: 40 let

Pozice: útočník

Poslední tým: Arizona Coyotes

Bilance v sezoně: 74 zápasů/ 27 bodů (6+21)

Mladý generální manažer Coyotes John Chayka mu suše oznámil, že po 21 sezonách v organizaci končí. Majitel se za to pak omlouval, že sice nelituje, ale měl s Doanem jednat sám.

Má image pravého vůdce, který nebrblá. Jeho loajalita se v NHL dávala vždycky za příklad, měl nabídky z lepších týmů, ale on vždycky kývl Arizoně. Moc s ní chtěl bojovat o Stanley Cup. Za rozumné peníze byste v něm získali možná i 15 gólů a 5 metráků zkušeností.

Před rokem byste tuhle větu neřekli, ale za jednu sezonu šel výkonnostně dolů. Byl špatný. Z 28 gólů spadl na 6. Ano, může to být slaboučkým týmem a spoluhráči, kteří si na NHL jenom zvykají. Ale co když ho dostihl věk a bude klesat hlouběji a hlouběji? Je to riziko.

Jarome Iginla

Jarome Iginla odstartoval obrat z 0:1 na konečných 4:1 bitkou, vstřelil vítězný gól a navrch přidal i asistenci. • Foto Profimedia.cz

Věk: 40 let

Pozice: útočník

Poslední tým: Los Angeles Kings

Bilance v sezoně: 80 zápasů/ 27 bodů (14+13)

Jak skončil?

Ze zoufalého Colorada odešel do Los Angeles, aby si konečně zkusil zahrát o vysněný Stanley Cup. Neklaplo to, tým nešel ani do play off . On v 19 zápasech nastřílel 6 gólů. Slušný výkon.

Proč by měl podepsat?

Je to válečník. Pokud vyznáváte agresivní styl hokeje a chybí někdo, kdo se srazí, nebojí se bolesti nebo ve 40 letech klidně hodí rukavice dolů, tady ho máte. Navíc pořád se docela obstojně vyzná v prostoru před brankou. Dejte mu lepší spoluhráče, než měl v Coloradu, a 25 gólů zmákne.

Co týmy odrazuje?

Jeho styl. Je stará škola. Hodně soubojů, srážek, na tom byl jeho hokej vždycky založený. Jenže postupně mu odchází rychlost a dynamika. Na co mít staříka ve čtvrté lajně, když tam pasují pohyblivější a levní mladíci? Na play off by se ještě asi hodil. Ale od startu sezony?