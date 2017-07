Jágr už je v Česku! Na letišti se fotil s fanoušky, zamířil i na stadion

Útočník Jaromír Jágr je zpět v Česku, kam přiletěl v pátek odpoledne. V sobotu se česká legenda objevila na kladenském zimním stadionu, kde odstartoval druhý turnus hokejové školy. Bývalý útočník Floridy se v posledních týdnech odmlčel a mluvilo se o jeho jednání s kluby NHL. Dokonce se spekulovalo o tom, že byl Jaromír Jágr spatřen v Kanadě, kde měl jednat s Ottawou. O jeho budoucnosti by tak mohlo být brzy jasno.

Kladno má svou hvězdu opět doma. Jaromír Jágr v pátek přiletěl ze zámoří a na letišti s úsměvem vyhověl fanouškům s žádostí o fotku. "Dnešní odpoledne na Ruzyni. Celkem náhodička, ale stálo to za to," napsal ke společné fotce na Instagramu uživatel jarda.horacek.921.

Druhý nejproduktivnější hokejista historie NHL se z letiště okamžitě vydal domů a v sobotu už se hlásil na zimním stadionu Rytířů, kde odstartoval druhý turnus místní hokejové školy, na které se už objevila řada hvězd.

Návrat Jaromíra Jágra může značit také jistý posun v jednání o další smlouvě v NHL. Po konci na Floridě je 45letý útočník stále volným hráčem a fanoušci v zámoří se předhání v tipech, kde nakonec zakotví.

Vlnou na klidném moři pak byla informace o tom, že byl Jaromír Jágr spatřen v Kanadě, kde měl jednat s Ottawou. Ač se jednalo o nepotvrzenou informaci, smysl by dávala a možná se v nejbližších hodinách, dnech či týdnech dočkáme posunu.

O Jaromíru Jágrovi je totiž známé, že rád ví, do čeho jde a praktikoval to například před podpisem smlouvy v New Jersey, kde si nejprve prohlédl zázemí organizace v Newarku.

Ať to bude Ottawa, nebo ne, je docela možné, že zmíněnou kontrolu už má hokejová legenda za sebou i tentokrát a vše teď nechává na agentovi Petru Svobodovi, který dojedná zbývající náležitosti.

Jisté je, že Jaromír Jágr nebude pokračovat na Floridě. Ze hry je také návrat do Philadelphie a příchod Jussiho Jokinena zřejmě zhatil i myšlenky na Edmonton. Z Kanady se však zmiňuje například Calgary i Montreal, ale ve hře je spousta dalších týmů a mluví se také o návratu do KHL.

Je to tam😄💪🏽 #airport #jarda #priletel 🏒 Příspěvek sdílený Denisa Lazurová (@denisalazurova),Čec 21, 2017 v 8:49 PDT

Dnešní odpoledne na Ruzyni, celkem náhodička,ale stála za to,jardo díky,za fotečku Příspěvek sdílený Jarda Horacek (@jarda.horacek.921),Čec 21, 2017 v 12:16 PDT

1080p 720p 360p <p>Hokejový trenér, sportovní psycholog a mentální kouč Marian Jelínek má za sebou dlouholetou spolupráci s hokejovou legendou Jaromírem Jágrem, teď pomáhá na výsluní třeba světové tenisové jedničce Karolíně Plíškové. Jak vzpomíná na vyhlášené noční tréninky s číslem 68? A jak hodnotí progres nejlepší české tenistky? Podívejte se na ukázku rozhovoru pro magazín DIGI Sport Česká ulička!</p> REKLAMA Jelínek: Gloriola kolem Jágrovy dřiny je nadsazená, Plíšková má na víc • VIDEO DIGI Sport

720p 360p REKLAMA Šílenství kolem Jágra! Fanoušci ho chtejí všude, posílají mu nabídky přes Twitter • VIDEO iSport TV