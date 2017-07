Boston pomáhá Číně, Pastrňák je za hvězdu: Snažím se děti něco naučit

Čína se sportovně rozvíjí a chce pozvednout i hokej. Asijské velmoci pomáhá také český útočník David Pastrňák, který se opět po roce vydal s hvězdami Bostonu do Pekingu, aby předal malým čínským hokejistům cenné zkušenosti. A česká hvězdička se mezi dětmi těší velké oblibě, o čemž svědčí nachystané transparenty s hokejistou a číslem 88. „Bude to hodně zábavné,“ přiznal po příletu vysmátý pohodář.

Boston odstartoval tradici kempů pro malé hokejisty v Číně už minulý rok a tentokrát vyslal do Pekingu početnější výpravu, která slavnostně otevřela nově vybudovanou tréninkovou halu pro malé hokejisty. Dvěma stovkám dětí předává zkušenosti brankář Tukka Rask i obránce Torey Krug, ale největší hvězdou je jednoznačně David Pastrňák.

Rodák z Havířova je hlavní tváří kampaně, což potvrzuje, jak si ho Bruins cení. „Už minulý rok to tady bylo úžasné. Na ledě jsme si s dětmi užili spoustu legrace, snažil jsem se je naučit pár triků a techniku bruslení,“ zavzpomínal 21letý útočník.

„Udělali tady výbornou práci. Přijít mezi natěšené děti bylo něco speciálního, nikdy na to nezapomenu. Jsem nadšený, že toho můžu být součástí. To, že jsme první, kdo na tomto stadionu trénuje, je cool,“ řekl Pastrňákův kolega z obrany Torey Krug, který je v Číně poprvé.

#BruinsGlobal kicked off Tuesday in Beijing with on-ice clinics and a very special opening ceremony.



Watch highlights from Day 1 in China: pic.twitter.com/5zZ3QqCHlO — Boston Bruins (@NHLBruins) 25. července 2017

Společně s parťáky absolvoval 14 hodin dlouhý let, po němž se všem zástupcům Bruins dostalo vřelého přivítání. Došlo také na debatu s dětmi, při které hokejisté napsali na cedule odpovědi na devět běžných otázek na oblíbeného spoluhráče, nejoblíbenější koníček a podobně.

Všechny přítomné rozesmál brankář Tukka Rask, který si dovolil přimalovat ne zrovna odpovídající podobiznu Davida Pastrňáka. „Byl to pokus o fór,“ usmíval se finský brankář. „Kluci jsou skvělí a zábavní. A o tom tohle všechno je – bavit se a učit děti, jak hrát hokej,“ uvedl český reprezentant.

Důvodem spolupráce organizace a čínského hokeje je pochopitelně olympiáda v roce 2022. „Chtějí si tu pro hokej připravit půdu a dostat ho mezi více fanoušků,“ tuší Tukka Rask. Bývalého brankáře Plzně ovšem překvapilo, jak si děti na prvním tréninku vedly.

„Bylo jich tu několik opravdu dobrých. Jeden šestiletý kluk vypadal, jako by hrál roky. Některé na mě zapůsobily,“ pochválil své malé svěřence, se kterými řeší jeden tvrdý oříšek – jazykovou bariéru. „Děti jsou tak zaujaté, že jenom koukají, co dělám a opakují to. Je působivé, jak tvrdě pracují,“ uvedl Torey Krug.

Výprava Bostonu stráví v Pekingu a Šanghaji dva týdny, během kterých stihne i výlet na Velkou čínskou zeď. „Vloni na ni nebyl čas, ale jsem rád, že ji letos uvidím,“ smál se David Pastrňák, než dodal: „A procvičíme na ní nohy.“

Ty bude potřebovat i v příští sezoně, před kterou by měl podepsat životní kontrakt. S tím ovšem vedení Bostonu čeká a fanoušci začínají být nervózní. Český útočník jim jako chráněný hráč neuteče, ale je otázkou, jaká bude jeho budoucnost.

V zámoří se totiž mluví o tom, že Bruins čekají na to, zda Edmonton nenabídne Leona Draisaitla, za kterého by mohli eventuálně nabídnout právě českého útočníka. Navíc záleží také na tom, zda zůstane zkušený Drew Stafford, který část volného prostoru pod platovým stropem ukrojí. I to může promluvit do výše Pastrňákovy smlouvy.

