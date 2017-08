Tasmánský čert klepe na dveře NHL. Před nikým neuhne, chválí u Caps

Hokej zbožňuje. Nathan Walker je ten typ, kterému večer na zimáku musíte říkat, aby zhasnul a šel konečně domů. Lásku tohoto typu byste od chlapce z Austrálie nečekali, že? Walker ale ušel dlouhou cestu a i s mezizastávkou v extraligových Vítkovicích ve třiadvaceti letech klepe na dveře NHL. Podle expertů by se měl konečně z Hershey v AHL dostat do Washingtonu a stát se prvním mužem kontinentu, který okusí nejlepší hokejovou ligu světa.

Tasmánský čert - to je přezdívka, kterou mu přidělil mediální expert na organizaci Capitals Tarik El-Bashir. Logicky se odkazuje na místo Walkerova narození, ale najít se v něm dá také způsob hry nevelikého, ale zarputilého bojovníka.

„Nebojí se chodit do rohů, když je to třeba a nemá strach shodit rukavice. Neuhne před nikým," zdůrazňuje El-Bashir.

Fanoušci Capitals si tohle všechno mohli krátce prohlédnout například 27. září 2016. V přípravném zápase v Montrealu nabuzený Andrew Shaw ošklivě srazil mladičkého beka Hobbse a právě Walker byl první, kdo se ho okamžitě šel zastat a zkušeného protivníka vyzval ke rvačce.

„Přesně takového hráče teď Capitals po odchodu Daniela Winnika hledají. Borce na křídlo čtvrté formace, který nebude nutně sběratelem bodů, ale bude se snažit dobít týmu energii," pokračoval žurnalista.

To je Walkerova specialita. I když měří jen něco málo přes 170 centimetrů, hraje tvrdě a poctivě, vletí beze strachu na každého soupeře, který mu stojí v cestě, pomůže při oslabení a zdá se, že je konečně připraven na plnohodnotnou roli v NHL.

Jeho výhodou je také to, že i když hraje tvrdě, málokdy se nechá hloupě vyloučit. V žádné ze svých čtyř sezon v AHL nikdy nenasbíral více, než 41 trestných minut. Po trejdu Marcuse Johanssona do New Jersey navíc budou Capitals potřebovat chlapíka, který se nebojí operovat v předbrankovém prostoru.

A El-Bashir připomíná ještě jeden důležitý faktor, který hovoří pro to, že Walker po podzimním kempu zůstane v prvním týmu. „Při odsunu na farmu by musel projít přes listinu nechráněných hráčů, a Capitals ho skutečně nechtějí ztratit."